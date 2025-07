El Gobierno recortó 72% los giros a las provincias y están en su nivel más bajo desde

Entre los distintos mecanismos que aplicó la Casa Rosada para alcanzar el superávit fiscal del primer año de gestión de Javier Milei se encuentra un fuerte recorte sobre los fondos discrecionales enviados a las provincias.

Durante 2024 los llamados Aportes del Tesoro Nacional (ATN) cayeron 72% en la comparación con las mismas cifras del año previo.

A grandes rasgos, existen dos grandes vías a través de las cuales la Nación le envía fondos a las provincias: por transferencias automáticas y no automáticas. Las primeras son aquellas que surgen de leyes que fijan un porcentaje sobre un impuesto nacional, mientras las no automáticas responden a criterios discrecionales y sirven para financiar compromisos diarios (gastos corrientes) o cubrir inversiones, obras o compras de bienes.

Desde que empezó la gestión Milei, las transferencias no automáticas sufrieron un fuerte ajuste. De acuerdo con el relevamiento que realizó TN a partir de datos oficiales, los Aportes del Tesoro Nacional pasaron de $179.530,35 millones en 2023 a $49.800 millones al cierre de 2024. Esto es, una reducción de 72,26%.

Pero no todas las provincias recibieron giros de dinero por parte del Estado nacional. De hecho, las que sí recibieron fueron 10: Catamarca, Corrientes, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Cruz, Santa Fe y Tucumán.

En este sentido, Misiones fue la que más fondos recibió, con $13.000 millones en el año; seguida por Entre Ríos ($6800 millones) y Tucumán ($6500 millones).

Para justificar esta situación, en el último informe que la Jefatura de Gabinete envió al Congreso, la Casa Rosada argumentó que los ATN solo se entregaron “en función de los requerimientos por emergencias y/o desequilibrios financieros que se reciban de los gobiernos provinciales”.

Tal fue la determinación de no avanzar con mayores envíos que, por ejemplo, en diciembre no se realizó ningún tipo de transferencia de Nación a las provincias a través de este instrumento. “Dado que en diciembre no hubo distribución de ATN, 2024 cerró con un total distribuido de $49.800 millones, cuando el fondo tuvo recursos totales por $679.898 millones: por ende, se repartió solo el 7,3% del fondo ATN constituido, siendo el nivel más bajo desde por lo menos el 2017″, describió la consultora Politikon Chaco.

“El impacto de los ATNs sobre las provincias que lo recibieron fueron diversos: en Misiones y en Chubut representaron poco más del 50% del total de las transferencias no automáticas recibidas en el año; mientras que en Santa Cruz, Santa Fe y Corrientes no llegaron al 10%”, completó.

Cuántos aportes le hizo el Tesoro a las provincias en 2024

De acuerdo con el relevamiento de TN sobre los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) el Gobierno hizo las siguientes transferencias a las provincias en 2024:

Catamarca: $3000 millones.

Corrientes: $1000 millones.

Chubut: $4500 millones.

Entre Ríos: $6800 millones.

Jujuy: $4500 millones.

Misiones: $13.000 millones.

Salta: $6000 millones.

Santa Cruz: $3000 millones.

Santa Fe: $1500 millones.

Tucumán: $6500 millones.

TN