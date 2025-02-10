El Presidente aseguró que el país está en deflación hace meses

El presidente Javier Milei volvió a ratificar que no habrá devaluación durante este año, que el dólar se caerá como un piano y que el país está en deflación “hace meses”. También dijo que la actividad está creciendo muy fuerte y cuestionó duramente las declaraciones del ex ministro de Economía, Domingo Cavallo.

Por otra parte, el mandatario se refirió a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y dijo que “sólo le falta el moño”. Adelantó que incluirá fondos frescos pero que, de ninguna manera, ello implicará un crecimiento de la deuda. Consideró que esto es importante porque, al fortalecer el balance del Banco Central, el índice de precios de largo plazo es más bajo.

Con respecto al dólar, Milei aseguró que “de ninguna manera el dólar está atrasado” a la vez que destacó que hay “superávit fiscal y financiero”. El jefe de Estado consideró que el dólar está “en un nivel razonable teniendo en cuenta las condiciones de la Argentina”. “No vamos a devaluar de ninguna manera”, lanzó categórico luego de tildar de “impresentable” al exministro de Economía, Domingo Cavallo.

En respuesta a la preocupación de la industria respecto del atraso cambiario y la imposibilidad de competir, según advierte la UIA, Milei remarcó: “Si pretenden tener los retornos que tenían antes, esta economía cambió. Si no se adaptan al mundo nuevo, van a quebrar. Se van a tener que acostumbrar que van a tener que vivir con un tipo de cambio real más bajo. La moneda se va a apreciar”. “Se viene una economía fuerte en servicios, y es el sector que más empleo genera”, disparó el Presidente.

“Están pidiendo que yo destruya los salarios para que un par de sátrapas mantengan altos retornos de capital. Cuando usted mira los retornos que están teniendo son enormes”, apuntó.

“Una tarea es que se tiene que trabajar puertas adentro en su empresa para bajar los costos. O sea, tiene que ser más eficiente, tiene que trabajar la eficiencia. Nosotros hacemos la tarea. Nosotros bajamos 13 impuestos. Le devolvimos plata a la gente. Entonces con esos impuestos que bajamos se permite que suban los salarios”, indicó.

“Ni esperen devaluación, es más, el peso va seguir revalorizándose. Es decir, si vos sos industrial y tus precios están caros en la Argentina, empezá a manejar tus retornos”, dijo.

Y agregó que están trabajando en una baja de impuestos para que ello permita pagar mayores salarios”. Sobre este punto, remarcó que “cuando nosotros asumimos el salario promedio de la economía formal era de USD 300 y hoy es de USD 1.100″.

Al mismo tiempo, Milei aseguró que “el día que abrimos el cepo, abrimos con una pared de 22 mil millones de dólares. Y además sacando 6% de la base monetaria de circulación mes por mes por el superávit fiscal. Es decir, vamos a meter dólares y vamos a sacar pesos. Vení a hablarme del tipo de cambio”.

El jefe de Estado insistió en que Argentina no esta cara. ”O sea esta cara si yo miro la isla palermitana. Eso no es hacer análisis económico”, dijo y calificó de “imbecilidad” lo relacionado a las críticas por los resultados del índice Big Mac realizado por The Economist, que arrojó que el peso es la segunda moneda más sobrevaluada del mundo.

Por otro lado, auguró que va a haber “un boom exportador en gas, un boom exportador en petróleo, un boom exportador en litio. Además, estamos trabajando con el uranio y el cobre”. Destacó la productividad que tiene el sector agropecuario argentina y afirmó que Argentina, de cara al futuro, es una economía “donde le sobran los dólares hasta por las orejas”.

Fuente: Infobae