Morena Rial, detenida por robo en una casa: qué declaró en la fiscalía

Morena Rial terminó su presentación ante la Unidad Funcional de Instrucción de Martínez por su participación en el robo de una casa en Villa Adelina. La influencer llegó al mediodía acompañada por su abogado, Fernando Burlando.

A su salida de la comisaría, la influencer se encontraba encapuchada y fue escoltada por dos policías, quienes la ayudaron a subirse a la patrulla que la trasladará a la comisaría 7a. de San Isidro, donde actualmente continúa detenida.

En tanto, Fernando Burlando, abogado de la hija de Jorge Rial, todavía se encuentra en el recinto judicial. Según trascendió, el letrado tiene previsto reunirse con el juez de la causa.

Qué dijo Morena Rial durante su presentación en la Fiscalía de Martínez

El periodista Ignacio González Prieto contó que la mediática compareció ante el juez de la causa, el fiscal Patricio Ferrari y bajo la asistencia de Fernando Burlando.

Morena aceptó su participación en el hecho delictivo del cual se le acusa: “Reconozco la responsabilidad. Yo solo manejé el auto”.

Además, trascendió que la blonda ofreció información importante sobre los integrantes de la banda, incluidos aquellos que aún están evadidos de la justicia. Incluso, reveló la clave de su teléfono celular y otras combinaciones de varios dispositivos incautados por averiguaciones.

En otro apartado, la acusada se mostró ante el juez “arrepentida, avergonzada y muy angustiada” y dirigiéndose directamente al fiscal Ferrari, expresó que su deseo es “volver a ver a su hijo de cuatro meses y amamantarlo”.

Esta acción supone una demostración de buena fe para colaborar con las autoridades, a fin de facilitar su situación judicial. Mientras que la parte acusatoria intentará que a la joven se le impute por coautoría del delito, la estrategia de su defensa busca que se le otorgue la prisión domiciliaria.

Horas antes, Morena llegó a la fiscalía encapuchada con un buzo negro, esposada y con ojotas verde manzana, las mismas que llevaba cuando fue detenida la semana pasada a unas cuadras del departamento temporario que estaba alquilando en San Telmo.

Hace unos días, la joven no había querido declarar ante el fiscal. “Me niego a declarar. Quiero mi arresto domiciliario y que me revise un médico porque me duelen las muñecas por las esposas”, dijo la influencer durante la primera audiencia en la que estuvo representada por el abogado Alejandro Cipolla.

