Lluvia en Corrientes Vamos Corrientes Lisandro Almirón
Sorpresa en el gabinete

El Gobierno designó a Fernando Brom como nuevo subsecretario de Ambiente

Por El Litoral

Jueves, 13 de febrero de 2025 a las 20:01

Luego de la repentina renuncia durante esta mañana de Ana Lamas a la Subsecretaría de Ambiente, el Gobierno designó en ese cargo a Fernando Jorge Brom, un empresario vinculado con varias empresas alimenticias.

Fuentes oficiales indicaron a la prensa metropolitana que la decisión de incorporarlo en ese lugar se tomó luego de una reunión que el ahora funcionario mantuvo por la tarde en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli.

