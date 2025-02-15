$LIBRA: del pedido de juicio político a una comisión

Así como referentes del Gobierno, como Patricia Bullruch o del PRO, como el diputado Cristian Ritondo, salieron a defender al presidente del escándalo cripto, los diputados de Unión por la Patria ingresarán este lunes un proyecto de resolución que pide el juicio político del presidente Javier Milei a quien acusan de haber incurrido en el delito de estafa.

Así, lo resolvió este sábado “por unanimidad” la bancada que conduce Germán Martínez, en una reunión vía Zoom, convocada en las últimas horas. En cambio, los bloques de la Coalición Cívica y Democracia para Siempre pedirán al Congreso crear una Comisión Especial Investigadora para determinar si el mandatario incurrió, o no, en una conducta que amerite una sanción. Bajo una línea similar, el legislador Esteban Paulón de Encuentro Federal, que lidera Miguel Ángel Pichetto, ingresó un pedido de informe al Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para que asista al recinto.