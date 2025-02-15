Qué es "Burocracia Cero", la nueva iniciativa del Gobierno

El Gobierno nacional sigue adelante con su estrategia de desregulación del Estado y anunció el lanzamiento de la iniciativa "Burocracia Cero". Según informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, todas las jurisdicciones y entidades del sector público tendrán un plazo de 30 días para identificar y derogar normas y leyes que "obstaculicen la libre competencia".

La responsabilidad de llevar adelante este programa estará en manos del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger. El objetivo principal es reducir regulaciones que, según el Gobierno, obstaculizan la actividad económica y la libre competencia.

De esta forma, todas las jurisdicciones deberán llevar a cabo el relevamiento e informar y justificar las reducciones o modificaciones que harán sobre las normativas vigentes.

Federico Sturzenegger habló de “desregulación 2.0”

Este viernes Federico Sturzenegger anunció en su cuenta de X que junto al presidente Javier Milei firmaron el Decreto 90/25 - se publicará el lunes - el cual establecerá una revisión integral de la normativa legal del país.

El ministro indicó que este decreto marca el inicio de la "Desregulación 2.0", una etapa más profunda del proceso de reducción de regulaciones.

“El Decreto 90/25 instruye a todos los ministerios a presentar en 30 días todas las leyes, DNUs, decretos delegados y decretos que a su criterio requieren revisión, derogación o simplificación”, explicó Sturzenegger.

Según detalló el funcionario, en Argentina existen aproximadamente 27.000 leyes, 70.000 decretos digitalizados (sin contar aquellos archivados en papel) y cerca de 200.000 resoluciones. Asimismo, el digesto jurídico recopiló 4.600 leyes.

Con 144 días restantes dentro de las facultades delegadas otorgadas al Ejecutivo, se busca agilizar el proceso de simplificación regulatoria.

“Por otra parte, terminamos un ejercicio de limpiar decretos (eliminando designaciones, temas administrativos, los que ya cumplieron su plazo, convenios, o actualizaciones de montos y otros) acotando el número de decretos "vivos" a unos 4.200. Así que estamos listos para una revisión integral de estos instrumentos también. El Decreto 90/25 apunta a estos dos universos”, indicó.

El presidente Javier Milei había adelantado a principios de febrero que se estaba preparando un decreto con el fin de suprimir numerosos organismos que, según su criterio, no cumplen una función esencial o bien realizan tareas de otras entidades.

“Los vamos a cerrar, los vamos a transformar, o los vamos a fusionar”, afirmó el mandatario en una entrevista televisiva.

También señaló que Argentina cuenta con un volumen excesivo de normativas, lo que justifica la necesidad de una revisión profunda.

Comparando el proceso con la estrategia utilizada por Elon Musk en sus empresas, Milei explicó: “Le vamos a pedir a cada dependencia que haga una suerte de digesto de las cosas que está usando. ¿Y qué vamos a hacer? Una vez que tenés lo que se está usando, todo lo demás lo eliminás”.

Fuente: minutouno.com