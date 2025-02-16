"No lo vamos a permitir": el rechazo del PRO al pedido de juicio político a Milei

Después de un sábado de un fuerte impacto político por la fallida promoción de la criptomoneda $LIBRA que hizo el presidente Javier Milei en redes sociales, los distintos sectores políticos sentaron sus posiciones y anticiparon lo que puede ocurrir en los próximos días, con epicentro en el Congreso de la Nación.

El bloque más duro, como era de esperar, fue el de Unión por la Patria, que anticipó que pedirá iniciar el proceso de juicio político contra el mandatario.

Ante ese escenario, desde el PRO anticiparon que rechazarán ese camino. Fue el diputado Diego Santilli, uno de los que se mantiene cercano a Mauricio Macri pero no rompe puentes con La Libertad Avanza, quien fue categórico ante el pedido del kirchnerismo.

“El presidente reconoció lo que pasó, dio la cara, no se escondió, explicó y tomó las medidas que tenía que tomar. Que se investigue a fondo”, indicó el diputado durante una entrevista con Radio Rivadavia, en referencia a la apertura de una investigación por parte de la Oficina Anticorrupción.

El legislador también aprovechó la ocasión para criticar al kirchnerismo, al que acusó de falta de coherencia moral y ética al cuestionar la administración actual. “Lo que es llamativo es que aquellos que se afanaron las rutas, los hospitales, los patrulleros, las cloacas durante los últimos 16 años vienen a darte clase de moral y ética”, señaló Santilli.

Además, el diputado expresó su indignación al señalar que muchos de estos opositores nunca asumieron responsabilidades ni se enfrentaron a los problemas de fondo durante su tiempo en el poder. “Se pararon en el medio, te empezaron a hablar de lo que no hicieron. No plantearon, no pusieron la cara, se escondieron y destruyeron nuestra Argentina”, agregó.

El diputado finalizó sus declaraciones resaltando el rol activo de Milei en la resolución de los problemas económicos del país, afirmando que los intentos de destituir al presidente son una forma de obstaculizar su gestión. “Lo que quieren hacer es poner una zancadilla, sacarlo, meterle un juicio político. Entonces no va. Eso no lo vamos a permitir”, concluyó Santilli.

Otro de los integrantes del PRO que salió en defensa de Milei fue Cristian Ritondo, quien se expresó en su cuenta de la red social X.

“Los que fundieron la Argentina piden juicio político. 20 años llevándose puesto todo y ahora se hacen los moralistas y los republicanos. No tienen vergüenza”, escribió el ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Referentes de todo el arco opositor al gobierno de Javier Milei, incluida la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, reaccionaron desde la madrugada del sábado al posteo que el presidente hizo con la promoción de la criptomoneda $LIBRA y pidieron conformar una comisión en el Congreso para investigar la comisión de posibles delitos.

Para muchos dirigentes, como fue el caso de Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, Milei podría haber incurrido en delitos tipificados en las leyes de Ética Pública y de Entidades Financieras. “En lo referido a la publicidad para la captación de recursos (art. 19). Además, lo sucedido podría configurar delitos de lavado de dinero, defraudación y/o estafa, que la UIF no puede ignorar”, escribió en su cuenta de la red social X; un texto que lleva como título “Milei debe ser investigado en el Congreso”.

En igual línea se paró este sábado al mediodía el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien desde su cuenta en X posteó que “ante todo” lo que hizo el presidente de la Nación “es un delito”.

Con un posteo publicado el viernes cerca de las 19, Milei promocionó un proyecto denominado “Viva la Libertad Project” destinado a la inversión de criptomonedas con el fin de “fondear a pequeñas empresas”.

“La Argentina Liberal crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. $LIBRA”, publicó el mandatario, junto a un link del proyecto en el cual se promocionaba el token.

El tuit estuvo activo hasta las 0.38 del sábado, cuando el presidente argentino borró la publicación y escribió en la misma red social: “No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)”.

“La participación de Milei en un delito de estafa cripto es de enorme gravedad. Es un escándalo sin precedentes. Nuestro bloque de diputados Nacionales decidió avanzar en la presentación de un pedido de Juicio Político contra el Presidente de la Nación”, publicó en X la cuenta oficial del bloque de Diputados de Unión por la Patria.

Cristina Kirchner se sumó a las críticas. “Te fuiste al pasto mal”, le dijo la ex mandataria a través de un extenso mensaje en su cuenta de X.

“Esta vez el Che Milei no va porque, la verdad, nunca en la historia se vio algo semejante. De Hayek pasaste a Ponzi y te fuiste al pasto MAL. Desde tu cuenta oficial de X promocionaste una criptomoneda privada, creada vaya a saber por quién. Inflaste su valor aprovechándote de tu investidura presidencial”, apuntó Cristina Kirchner.

Fuente: Infobae