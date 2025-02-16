Escándalo cripto: cayó la primera denuncial penal contra Javier Milei por "megaestafa"

Las consecuencias del escándalo de $LIBRA, la criptomoneda que promocionó el presidente Javier Milei, ya excedieron lo político y entraron en el ámbito legal: un grupo de personas denunció penalmente al mandatario, a quien acusaron de integrar de una "asociación ilícita" que cometió una "megaestafa" al afectar en simultáneo "a más de 40 mil personas con pérdidas de más de u$s4 mil millones".

La presentación estuvo a cargo de Jonatan Baldiviezo, abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad; Marcos Zelaya, letrado especialista en nuevas tecnologías; María Eva Koutsovitis, fundadora de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos; y el economista Claudio Lozano, titular del partido Unidad Popular.

El texto plantea que el Presidente participó de "la megaestafa más grande de la historia en este rubro", que se llevó a cabo "a través de una operación conocida como rugpull, que ocurre cuando los desarrolladores detrás de un proyecto lanzan un token y atraen inversores para aumentar su valor, luego se retiran abruptamente y toman el dinero".

"Cuando los estafadores vacían los fondos de liquidez, el precio de los criptoactivos cae a cero y los inversores pierden la oportunidad de intercambiar tokens por tokens más estables o de curso legal", remarcaron los cuatro denunciantes al describir la operatoria, que se produjo luego de la promoción que le hizo Milei a $LIBRA en sus redes sociales.

En el escrito, los denunciantes solicitaron a las autoridades judiciales que adopten "medidas cautelares de protección de prueba", entre las que enumeraron un "allanamiento de la quinta de Olivos y de la Presidencia de la Nación a fin de secuestrar todo equipo electrónico (computadora, teléfonos, tablets, laptops)"; y que se "identifique y allane el domicilio de los denunciados y de las empresas implicadas".

También pidieron que se disponga una "intervención y pericia a la plataforma X a fin de custodiar el contenido de la cuenta del presidente Javier Milei @JMilei y de las otras personas denunciadas, incluyendo los registros de los tuits borrados"; un "bloqueo a las billeteras virtuales y cuentas bancarias de los denunciados"; y medidas de "trazabilidad de las transacciones del token $LIBRA a fin de identificar a los beneficiarios de la estafa".

Además de la figura de "asociación Ilícita", los denunciantes también reclamaron a la Justicia investigar al Presidente por "estafa y otras defraudaciones"; "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y por "violar la Ley de Ética Pública".

Entre los denunciados también se encuentran Julian Peh, CEO y cofundador de Kip Network Inc y KIP Protocol; Daniel Parisini, conocido por su nombre en redes sociales como Gordo Dan; el influencer libertario Agustín Laje; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y Hayden Mark Davis, representante de Kelsier Ventures.

Fuente: C5N