El Gobierno Nacional autorizó la reutilización de armas decomisadas

El Gobierno Nacional dispuso, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, la reutilización de armas decomisadas para uso de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales. La norma fue firmada por el Presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich este lunes.

La decisión se toma en el marco de una política de optimización de recursos y fortalecimiento de la seguridad pública. En este sentido, la disposición de armamento en desuso o previamente destruido representaba un gasto innecesario en la adquisición de nuevo equipamiento para las fuerzas de seguridad.

El DNU 103/2025 establece que, una vez concluidas las causas judiciales o administrativas, la autoridad interviniente deberá entregar el material a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional, para su depósito definitivo. Desde allí se iniciarán los trámites ya sea para determinar su destrucción o entrega a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales.

Esta disposición modifica la Ley N° 25.938, que anteriormente establecía la destrucción obligatoria de las armas decomisadas.

El decreto responde a la necesidad de modernizar y optimizar el equipamiento de las fuerzas de seguridad.

Además, se establecen estrictos mecanismos de trazabilidad para garantizar el control del armamento y prevenir su malversación o extravío.

La iniciativa no sólo incrementará las capacidades operativas de las fuerzas de seguridad, sino que también permitirá evitar gastos innecesarios en la adquisición de nuevo armamento.