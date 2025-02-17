La Iglesia argentina pidió rezar por la salud del Papa Francisco

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) llamó a rezar por la pronta recuperación del Papa Francisco, que está internado en El Vaticano y despierta preocupación por su estado.

"La Conferencia Episcopal Argentina invita a todas las comunidades a unirse en oración por la salud del Papa Francisco, pidiendo al Señor que le conceda su pronta recuperación, con gratitud por su servicio incansable a la Iglesia y al mundo, lo acompañamos espiritualmente en este momento de internación y reposo", indicó la institución.

El mensaje lleva las firmas del presidente de la CEA y arzobispo de Mendoza, Marcelo Daniel Colombo, y de su secretario general y obispo auxiliar de San Isidro, Raúl Pizarro.

El papa Francisco sufre "una infección polimicrobiana del tracto respiratorio", según informó este lunes el Vaticano y esto "obligó a modificar aún más la terapia", mientras que además se

señaló que "el cuadro clínico complejo requerirá una hospitalización adecuada".

"Los resultados de las pruebas realizadas en los últimos días y hoy han demostrado una infección polimicrobiana del tracto respiratorio que ha obligado a modificar aún más la terapia", se

indicó en un comunicado.

El mismo dado a conocer desde la Oficina de Prensa de la Santa Sede añadió: "Todas las pruebas realizadas hasta el momento son indicativas de un cuadro clínico complejo que requerirá de un internamiento hospitalario adecuado".

De esta manera, el comunicado actualizó las condiciones de salud del papa Francisco, quien está internado desde el pasado viernes 14 de febrero en el Policlínico Agostino Gemelli de Roma.