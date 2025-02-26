El Gobierno Nacional derogó la prohibición para exportar ganado vivo

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía eliminó este miércoles la prohibición de exportar de ganado vacuno en pie con destino a faena para consumo.

La medida tiene el objetivo de promover y asegurar, en todo el territorio nacional, un sistema económico basado en decisiones libres, con respeto a la propiedad privada y a los principios constitucionales de libre circulación de bienes, servicios y trabajo. Es así que se firmó el decreto N° 133/2025 que deroga el 322/1973 que lo establecía.

La secretaría que impusó esta decisión afirma que la exportación ganadera, además de constituir una apreciable fuente de divisas, promueve acciones en favor del mejoramiento zootécnico de las razas ganaderas y suma prestigio de la producción nacional, por lo que es necesario estimular su libre desarrollo.

Se recuerda que este decreto tiene casi medio siglo, con un contexto claramente diferente. Su eliminación permite una mayor competencia dentro de la cadena de ganados y carnes.