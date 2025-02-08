La Federación Agraria le pide al Gobierno más inversión en infraestructura

Tras la reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, la mesa de enlace volvió a insistir en que la reducción de las retenciones sea permanente y de previsibilidad al sector. En la previa al encuentro con los ruralistas, el jefe de Hacienda ratificó que la baja de los derechos de exportación es una “decisión transitoria”. Insistió que rige hasta finales de junio porque es “hasta donde alcanza la plata”.

Este sábado, el presidente de Coninagro, Lucas Magnano brindó detalles acerca del encuentro con el Gobierno. En la mesa de diálogo, Caputo les explicó a los dirigentes rurales por qué decidió bajar las retenciones hasta junio. En primer lugar, la medida se tomó ante los reclamos del sector, sumado a la baja de precios internacionales y a la sequía que atraviesa el campo. Y por el otro, no están las condiciones macroeconómicas para estirar ese beneficio más allá del 30 de junio.

“Tomaron la medida con la mayor responsabilidad fiscal posible y representa US$1000 millones aproximadamente”, indicó el titular de Coninagro. Los ruralistas, en tanto, pidieron un cronograma de baja gradual de las alícuotas hasta llegar a la eliminación definitiva. Magnano explicó que en algunos cultivos se puede llegar a generar algún inconveniente si el Gobierno no extiende la reducción de los gravámenes.

Según comentó el ruralista, desde el Gobierno no aseguraron que podían llegar a modificar la medida, “pero tampoco cerraron la puerta”. “Si se cortara definitivamente en junio, el maíz quedaría más del 50% fuera de la ventana de reducción de retenciones”, afirmó.

En la misma sintonía que Magnano, la presidenta de la Federación Agraria (FAA), Andrea Sarnari, sostuvo: “No queremos ningún subsidio, lo que queremos es trabajar y que sea rentable para el productor. La baja de retenciones es un alivio, pero no alcanza”.

El mantenimiento de la Hidrovía y de las rutas, entre otros aspectos vinculados a la infraestructura también fueron temas de debate en el encuentro con Caputo. Según les mencionó el jefe de Hacienda están demorados en las obras viales “por la burocracia”, pero que se encuentran trabajando en ello. “Necesitamos inversión vial y mantenimiento de la infraestructura”, señaló el titular de Coninagro.

Lucas Magnano, por su parte, calificó como “muy bueno” al encuentro con Luis Caputo. “Hemos generado un buen vínculo y vimos a un ministro enfocado en lograr eficiencia y recortar gastos innecesarios. Creo que fue muy bueno”. En tanto, el presidente del CRA, Carlos Castagnani comentó que “quedaron en agenda otros 14 puntos que trabajaremos junto con las autoridades en los próximos encuentros”.

Y detalló que se llevarán adelante “reuniones bimestrales, o con menor frecuencia si el tiempo lo amerita, para informarle a nuestros productores las medidas que el Gobierno vaya tomando”. “Lo más positivo fue haber logrado el compromiso de continuar este diálogo y avanzar en cada uno de los temas planteados”, concluyó.

Luis Caputo le prometió a campo que eliminará el impuesto al cheque

En la reunión que mantuvo el ministro de Economía, Luis Caputo, con los principales dirigentes ruralistas, les prometió que el próximo gravamen que eliminará será el impuesto al Cheque. “En la medida que haya superávit fiscal se van a seguir bajando impuestos”, indicaron los funcionarios en la mesa de diálogo.

“Hablamos del Impuesto al Cheque, nos dijo que ese es el próximo impuesto en la mira y es un reclamo que venimos haciendo hace tiempo porque afecta a los productores”, dijo la presidenta de Federación Agraria, Andrea Sarnari al concluir el encuentro en el Palacio de Hacienda.

Fuente: TN