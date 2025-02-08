Karina en Santa Fe por el cierre de listas de la primera elección del año

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se mostró este viernes en Rosario, con los Menem y la diputada nacional Romina Diez, en una jornada frenética que definió los principales nombres de los candidatos que La Libertad Avanza (LLA) presentará en soledad para competir en la primera elección provincial del año, en Santa Fe.

El próximo domingo 13 de abril se elegirán 69 convencionales constituyentes para reformar la Constitución provincial. Y además se realizarán las PASO para seleccionar candidatos a intendentes, concejales y presidentes comunales.

"El Jefe", como le dice su hermano el presidente Javier Milei, resolvió que el abogado constitucionalista Nicolás Mayoraz encabece la lista única de LLA para convencionales constituyentes, que se presentó este viernes por la noche en Rosario; mientras que Eugenia Rolón irá al tope de la boleta en la localidad de San Lorenzo, entre otras candidaturas.