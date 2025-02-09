Nación dio detalles del operativo por los incendios en Corrientes y La Patagonia

El Gobierno dio detalles del operativo que lleva a cabo para combatir los incendios en la Patagonia y Corrientes: “Seguimos con los trabajos de inteligencia para identificar a los responsables”, aseguró el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El funcionario destacó el trabajo en conjunto de Nación con las provincias afectadas por el fuego.

El funcionario mencionó que “en la provincia de Corrientes se desplegaron 2 aviones, un helicóptero, 33 brigadistas del SNMF y un coordinador aéreo, a la provincia de Catamarca se destinó una autobomba SCAM AR 015 del SNMF, mientras que para asistir en los incendios que están contenidos en la provincia de La Pampa se destinó un avión”.

Francos dijo en su cuenta de X: "Desde el Gobierno nacional estamos trabajando en conjunto con las provincias afectadas (Corrientes, Chubut, Río Negro, Córdoba, Neuquén y Catamarca) por los incendios forestales, en articulación con el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y el Sistema Nacional de Emergencias, a través del Servicio Nacional del Manejo del Fuego, con recursos propios y otros convocados por el Sistema Federal de Manejo del Fuego y de la Administración de Parques Nacionales".

El jefe de Gabinete dio detalles del operativo contra los incendios: “Los recursos desplegados en la Patagonia consisten en 9 aviones, 10 helicópteros, 4 autobombas forestales, 5 pick ups, 4 camiones dormitorios, 61 brigadistas del SNMF, 15 brigadistas de la PFA, 22 brigadistas de Córdoba, coordinadores regionales, pilotos y equipos de apoyo terrestre para los pilotos. Además, se destinaron 7000 millones de pesos en concepto de Adelanto del Tesoro Nacional a la provincia de Chubut y 5000 millones de pesos a Río Negro para la reconstrucción de viviendas”.

Francos destacó que “gracias a la inmediatez de ARCA se ingresó al país equipamiento obtenido a través de la Fundación Patagonia: equipos completos de ropa ignífuga para 100 brigadistas adicionales y 22 motobombas Mark 3 (canadienses) con accesorios de Chile”.Francos advirtió sobre el origen del fuego: “Muchos de estos incendios se producen por acción intencional o a causa de descuidos humanos, lo que complejiza aún más su control. Algunos de sus autores han sido detenidos y puestos a disposición de la Justicia. Continuamos avanzando en los trabajos de inteligencia necesarios para identificar a los responsables y prevenir estas acciones. Seguimos trabajando para asistir a las jurisdicciones afectadas y reforzar las tareas de combate del fuego”.

Con información de TN