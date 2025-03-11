Macri reclamó obra pública para Bahía Blanca y habló de la “debilidad institucional” del decreto por el FMI

El ex presidente de la Nación Mauricio Macri, aseguró este martes en la muestra Expoagro que el hecho de que el Gobierno haya publicado un Decreto de Necesidad y Urgencia para firmar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Institucional "muestra la debilidad institucional en la que estamos" y también consideró que el Estado debe encargarse de hacer obras públicas, en contraste con lo que postula el gobierno de Javier Milei.

"Es un tema que demuestra la debilidad institucional en la cual estamos que no ayuda a generar confianza y creo que eso es importante", dijo Macri como respuesta a la consulta de los periodistas sobre el acuerdo con el FMI que se publicó en un DNU presidencial el lunes por la noche.

Aunque evitó criticar personalmente al presidente Milei, con el que según dijo, mantiene una amistad y una relación personal que está intacta, Macri se diferenció respecto de las declaraciones del Gobierno tras el temporal en Bahía Blanca, que dejó al menos 16 muertos.



Macri pidió recordar a “los vecinos de Bahía Blanca” por lo que han perdido en el temporal y destacó como algo muy importante para ayudarlos en la reconstrucción que trabajen en conjunto el municipio, la provincia y la Nación.

“Hay que poner en marcha esas obras, que las tiene que hacer el Estado, porque ahí está en riesgo la vida de la gente, la vida diaria de la gente”, dijo el ex presidente, y también destacó que lo que pasaba tenía raíces en “el cambio climático”. Y remarcó, a diferencia de lo que sostiene el Gobierno, que “no es invento”.

Macri habló luego de participar del corte de cinta que tradicionalmente abre Expoagro, en el que también estuvieron el jefe de Gabinete Guillermo Francos y los gobernadores Martín Llaryora, Ignacio Torres, Rogelio Frigerio, Maximiliano Pullaro y Gustavo Valdés, entre otros funcionarios.

Tras esas frases, Macri pidió: “Quiero volver un poquito al lugar donde estamos, que es el campo.”

Fue entonces cuando le preguntaron por las retenciones a las exportaciones de productos agrícolas, un tema que un rato atrás había conversado con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, con el senador y ex dirigente ruralista Alfredo De Angeli: en esas charlas se dijo que era hora de que levantaran de manera definitiva y no como ocurre ahora, de manera temporal.

“Sigo creyendo que el gran motor argentino es el campo. Viene ahí atrás Vaca Muerta, que supimos relanzar durante nuestro Gobierno, que nos va a dar una enorme alegría, va a ser realmente otra pata fuerte en la cual se van a parar los argentinos para desarrollarnos en el futuro, pero hoy todavía sigue siendo el campo el motor central y la verdad que entre la baja de precios, los aumentos de costos internos y el clima, el campo está muy finito, ha hecho un esfuerzo el Gobierno, pero uno escucha y el campo espera más porque no dan los números y la verdad que las retenciones son un impuesto muy perverso", aseguró el presidente del PRO.

Macri evitó confrontar una vez más y dijo que Milei sabía esto que piensa. "Él dice siempre que hay que sacarlas, con lo cual creo que lo que necesitamos es acelerar más la motosierra, bajar más costos en el Estado que son inútiles para seguir bajando las retenciones" de "modo definitivo", consideró.

Macri evitó criticar a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien esta semana volvió a disparar contra él al criticar a su primo Jorge Macri porque consideró que el líder del PRO era el que gobernaba la ciudad. No hubo en Expoagro respuesta para los nuevos dardos, como tampoco definiciones sobre si será o no candidato a Senador en las legislativas de octubre. Por lo pronto, Macri dijo que se iba de viaje, y que volvería a hablar a su regreso.

En Expoagro se integran figuras muy distintas, como el propio coordinador político de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, que se mostró seguro de que el oficialismo nacional ganará las elecciones de medio término en PBA frente a las fuerzas del kirchnerismo, que también estuvo presente en la muestra con Juan Cuattromo. El presidente de Bapro se tuvo que ir velozmente a Bahía Blanca con el propio gobernador Axel Kicillof.

Este martes, se suman a la gran feria de la agroindustria, que termina el viernes, el gobernador de Chaco, Lisandro Zdero, y el presidente de ARCA, Juan Pazo, entre otros.

(Con información de Clarín)