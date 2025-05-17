Más de mil evacuados y rutas cortadas: un temporal azota a Buenos Aires

Las fuertes tormentas que azotaron a varias localidades bonaerenses durante el viernes obligaron a evacuar a al menos 1.005 personas, según datos oficiales difundidos por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. De acuerdo con el informe al que tuvo acceso Infobae, los municipios con mayor cantidad de damnificados fueron Moreno y Salto, con 180 evacuados cada uno.

Sin embargo, las localidades más azotadas por las precipitaciones fueron Zárate, Campana, Arrecifes y sus alrededores. Además de registrarse más de 150 mm de agua acumulados, se confirmó el corte total en las rutas 8 y 9 y varios accesos provinciales.

Según la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), rige una alerta de nivel rojo por el temporal en Campana, Exaltación de la Cruz, San Antonio de Areco, Zárate, General Las Heras, General Rodríguez, Luján, Marcos Paz, Mercedes, San Andrés de Giles y Suipacha.

Con riesgo meteorológico medio, se ubica una advertencia naranja en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y una amplia franja del norte y centro provincial, que abarca localidades como:Brandsen, Cañuelas, Magdalena, Berisso, Ensenada, La Plata, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Chacabuco, Colón, General Arenales, General Pinto, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Pergamino, Rojas, Salto, General Alvear, General Belgrano, General Paz, Las Flores, Lobos, Monte, Navarro, Roque Pérez, Saladillo, Alberti, Bragado, Chivilcoy, General Viamonte, Nueve de Julio y Veinticinco de Mayo.

En tanto, otras localidades del centro y sur de la provincia -desde Chascomús hasta Necochea, pasando por la costa- permanecen bajo nivel amarillo, ante precipitaciones acumuladas estimadas entre 30 y 60 mm, que podrían ser superadas en forma localizada. El extremo sur no tiene advertencias.

Horas antes, la ministra estuvo en contacto con los intendentes de las localidades afectadas por el temporal (X: @PatoBullrich)

Por medio de un comunicado emitido en la red social X (antes Twitter), la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, anunció que una dotación de la Agencia Federal de Emergencias se encontraba en camino hacia la localidad de Zárate. De esta manera, se esperaría que las fuerzas federales arribaran a primera hora del sábado.

“Las Fuerzas están preparadas para asistir“, aseveró al indicar que el objetivo será coordinar un trabajo conjunto con los intendentes del norte bonaerense. Finalmente, mostró su compromiso con la situación al concluir: ”Respuesta rápida ante la emergencia, trabajo en equipo y seguridad a los vecinos“.

Dos familias tuvieron que ser rescatadas de sus autos, mientras que dos camiones fueron arrastrados por la corriente (X: @MeteoFedex)

La caída histórica de agua ocurrida en el norte de la provincia de Buenos Aires afectó el tránsito de las rutas nacionales 8 y 9. Según informaron desde Vialidad Nacional, se produjo un corte total en varios tramos producto de los anegamientos que se registraron durante la noche del viernes.

En el caso de la ruta 8 no se podrá transitar entre el tramo del km 98 al 168 en la ruta 8, mientras que en la ruta 9 se vio afectada la traza que conecta a las localidades de Baradero y Campana. “Se solicita evitar la circulación en dichos sectores hasta que se normalicen las condiciones climáticas y sea seguro transitar”, indicaron.

De la misma manera, el jefe de Bomberos de San Antonio de Areco confirmó que hubo varios accidentes automovilísticos en la ruta 8 durante una breve conversación con TN. “A raíz de la gente de no respetar las normas de tránsito, transitaban por las rutas cortadas y hubo dos vuelcos de camiones que se los llevó la correntada”, señaló al agregar que dos familias también fueron rescatadas por una dotación de Bomberos que circulaba por la zona.

Varias zonas del norte bonaerense se encuentran inundadas, tras registrarse una caída de agua histórica (Crédito: X @@marrr2222_)

Después de varias horas de lluvia sostenida en el norte bonaerense, los municipios de Zárate, Campana y Arrecifes informaron que hay varios sectores complicados por la gran caída de agua. A la vez que coincidieron en que se trataría de la tormenta más grande que afectó a las localidades, remarcaron que no paró de llover desde las 11:00 horas del viernes.

“La situación en Zárate es complicada. Tenemos más de 300 mm caídos a las 23 horas, no recordamos una tormenta con tanta agua y en corto tiempo”, afirmó el vocero Ariel Larralde durante una entrevista para La Nación+ al señalar que había, al menos, un total de 80 personas evacuadas, sin tener en cuenta a los autoevacuados. Asimismo, confirmó que la Prefectura Naval brindó apoyo para ingresar con gomones a los barrios, en donde sería imposible ingresar con vehículos oficiales.

En el caso de Campana, el intendente Sebastián Abella confirmó que la cifra de evacuados superaría las 100 personas, en medio de una comunicación con A24. “Estamos complicados en la zona baja de la ciudad, particularmente en lo que es el triángulo de la ruta 9 y 6”, señaló al afirmar que hubo una caída de agua de 250 mm.

Por su parte, el jefe comunal de Arrecifes, Fernando Bouvier, comunicó que hubo alrededor de 160 evacuados, quienes fueron repartidas en los gimnasios de dos escuelas secundarias locales. Al mismo tiempo que indicó que toda la ciudad se encontraría sin energía eléctrica, apuntó que el personal municipal continuaría con las evacuaciones durante la madrugada del sábado.

Hasta el momento, los gobiernos municipales confirmaron que trabajaron en coordinación con el gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires. De hecho, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, llegó a Zárate pasadas las 22:00 horas, para comenzar a trabajar en el Comité de Crisis. Además, remarcaron que no habría personas desaparecidas, ni víctimas fatales.

Infobae