El Gobierno les pidió a los médicos residentes que suspendan el paro por 48 horas

En el marco del conflicto entre el Gobierno y el Hospital Garrahan, la ministra de Salud, Cecilia Loccisano, solicitó a los residentes una suspensión temporal de la medida de fuerza, con el objetivo de alcanzar un acuerdo salarial.

“Antes de ayer (por el miércoles), los residentes presentaron una nota para tener una reunión en el ministerio. Ayer tuvimos dos reuniones. Necesitamos que se sienten con nosotros para cerrar una propuesta”, sostuvo la viceministra esta mañana.

En declaraciones a Radio Mitre, agregó: “Necesitamos sentarnos con los residentes, para eso necesitamos que suspendan por lo menos por 48 horas la medida de fuerza para concretar la propuesta”.

La funcionaria de Salud opinó que la “voluntad” del Gobierno para realizar mejoras salariales existe, pero los recursos están aplicados “de una manera incorrecta e ineficiente”.

En esa línea, apuntó contra los empleados administrativos y operativos: “No queremos invertir en la ineficiencia, en tantos empleados que no tengan una razón de ser, sino justamente en los profesionales médicos que se rompen, que están y resuelven”.

Para la viceministra, la planta de 953 empleados —entre administrativos y operativos— es “sumamente numerosa” en comparación a los casi 480 integrantes del plantel médico.

“Durante el gobierno de Alberto, entre 2020 y 2023, se incrementó el personal en más de 1200 empleados. Hoy todo ese personal sigue y las prestaciones del hospital son las mismas, no incrementó la productiva. De esas personas, alrededor de 300 son administrativos”, describió.

Qué dicen los trabajadores del Garrahan

Según un informe elaborado por empleados del hospital con datos de 2024, el plantel se distribuye de la siguiente manera:

Logística: 957 empleados (incluye 473 administrativos)

Conducción: 581

Asistencial: 3.190 (de los cuales 558 son médicos; el resto corresponde a técnicos, auxiliares y ayudantes)

“El personal asistencial es el 70%. No solo médicos, hay enfermeras, bioquímicos, farmacéuticos y muchos trabajos necesarios, como la esterilización”, sostuvo Alejandro Lipcovich, trabajador del hospital y secretario general de laJunta Interna de ATE.

En diálogo con Infobae, aclaró que los casi 560 médicos que figuran en el plantel asistencial representan solo una parte del total real. “En la Conducción tenés el jefe de una sala, el coordinador de un servicio. Eso figura en conducción, pero son en su mayoría médicos”, agregó.

El informe aclara que estos datos no contemplan a residentes ni becarios, quienes sumarían alrededor de 700 personas también, en su mayoría profesionales médicos.

“Los chicos que están en quimioterapia, no pueden estar sin ir”

Cristina Alonso, jefa de Laboratorios del hospital, sostuvo en Infobae en Vivo: “Sin los residentes no hay hospital. No puede ser que estén cobrando la miseria que están cobrando”. Señaló que el salario para el primer año de un residente ronda los 800 mil pesos.

En esa línea, estimó que en los últimos tres años, al menos 200 médicos renunciaron debido al bajo sueldo: “Vos no podés perder un neurólogo con 15 años de experiencia de casos extrañísimos”.

“Los chicos que están en quimioterapia, no pueden estar sin ir. Los chicos que tienen un transplante y están internados, inmunodeprimidos; todo el diagnóstico de enfermedades raras que se hacen en el hospital, es ignorancia pensar que el Hospital Garrahan es evitable”, lamentó.

Hasta 2017, el Hospital Garrahan era financiado conjuntamente por Nación y la Ciudad de Buenos Aires, pero dicho esquema cambió, dejando al hospital principalmente bajo responsabilidad nacional.

El centro de salud realiza cerca de 600 mil consultas ambulatorias al año, incluidos 100 trasplantes y aproximadamente 10.000 cirugías anuales, siendo un punto de referencia nacional e internacional. En este sentido, los trabajadores exigen una recomposición salarial del 100 por ciento y que ningún salario esté por debajo de la canasta básica.

Fuente: TN.