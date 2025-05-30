El fiscal solicitó informes sobre los celulares de Javier Milei, su hermana y otros

El fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación de la causa por la supuesta estafa con la criptomoneda Libra, solicitó a empresas de telefonía información sobre las líneas del presidente Javier Milei y la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.

También de los empresarios Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales.

“Requiérase a las compañías de servicios de telefonía móvil AMX Argentina SA, Telecom Personal SA y Telefónica Móviles de Argentina SA que informen las titularidades que registren o hayan registrado” los nombrados, se lee en el requerimiento fiscal.

Las empresas deberán informar los movimientos que hayan registrado las líneas telefónicas desde enero de 2024 hasta la actualidad.

El objetivo de Taiano es realizar un entrecruzamiento de las líneas para reconstruir sobre todo las horas previas al lanzamiento de la criptomoneda que fue promocionada por el presidente Milei a través de su cuenta de X.

La medida de prueba se dio en respuesta al pedido de uno de los damnificados aceptado como querellante, Martín Romeo.

Semanas atrás, la jueza María Servini ya había solicitado información sobre el patrimonio del presidente y su hermana al Banco Central, la Oficina Anticorrupción y la ANSES para analizar movimientos financieros.

Taiano busca determinar el incremento patrimonial de los hermanos Milei desde el 2023 hasta la actualidad.

El Banco Central deberá enviar al juzgado la información contenida en su Base de Datos del “Régimen Informativo Contable Mensual”, donde se detallan las entidades financieras con la que los hermanos Milei operaron en la fecha indicada.

Por su parte, la OA deberá remitir una copia de las declaraciones juradas del jefe de Estado y de la secretaria general de la Presidencia.

Finalmente, la ANSES tendrá que enviar el historial laboral completo de los hermanos Milei, desde 2023 a la actualidad de los nombrados.

El punto central de la causa

La investigación busca establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la creación y el lanzamiento de Libra, la criptomoneda promocionada por el Presidente a través de sus redes sociales el viernes 14 de febrero.

Para eso, el fiscal pidió los registros oficiales y la titularidad del sitio web que promovió el token para poder determinar el grado de participación que tuvo el Milei y otros funcionarios de su Gobierno en el lanzamiento de Libra.

También se pidió acceso al Registro Único de Audiencias de Gestión de Intereses del Ministerio del Interior.

La idea es evaluar toda la información que existe sobre los encuentros oficiales que Milei u otro funcionario hayan tenido con Mauricio Gaspar Novelli, trader financiero; Manuel Terrones Godoy, empresario; Sergio Daniel Morales, asesor de la Comisión Nacional de Valores; Julian Peh CEO de KIP Protocol; y Hayden Mark Davis, CEO de Kalsier Ventures.

Otra de las medidas que solicitó el fiscal fue el pedido de informes a organismos públicos y privados, que se relacionan con el mundo cripto. Sumado a eso, organismos como el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Inspección General de Justicia (IGJ) y Google ya están respondiendo a las consultas de la Fiscalía.

Fuente: TN.