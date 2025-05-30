“Ignorante y operador berreta”: Javier Milei insultó a Ricardo Darín

Javier Milei volvió a apuntar con dureza contra el actor Ricardo Darín, en medio de la polémica que se originó tras los dichos del protagonista de El Eternauta sobre el precio de las empanadas. En una entrevista con el canal Neura, el presidente lo acusó de “ignorante y operador berreta” por haber opinado sobre la economía durante su paso por La Noche de Mirtha.

El mandatario utilizó el ejemplo de Darín para reforzar una crítica más amplia contra Cristina Kirchner, a quien responsabilizó por el “desastre económico” heredado. En ese contexto, señaló: “Es como Ricardito hablando de las empanadas, se quiso hacer el nacional y popular y terminó demostrando ser un ignorante y un operador berreta”, repitiendo casi palabra por palabra una frase de Luis Caputo, ministro de Economía.

La polémica se originó cuando Darín comparó el precio de una empanada con el de un kilo de helado, poniendo en duda la coherencia de los valores en el mercado local. El comentario, realizado durante el ciclo de Mirtha Legrand, provocó una respuesta inmediata del oficialismo y desató lo que en redes fue bautizado como el “Empanada-gate”.

En paralelo, el local donde compra empanadas Ricardo Darín bajó sus precios en medio de la controversia, hecho que alimentó la discusión pública. Mientras tanto, desde el Gobierno relativizaron la intencionalidad política del actor, aunque las palabras del propio Milei reflotaron el conflicto.

La tensión entre el Presidente y referentes del espectáculo suma así un nuevo capítulo, con la figura de Darín —una de las más populares del cine argentino— en el centro de la escena. Por ahora, el actor no respondió públicamente a los calificativos, aunque el cruce ya generó fuerte repercusión en redes sociales y medios de comunicación.

Noticias Argentinas