El Gobierno profundiza gestiones con EEUU para liberar al argentino detenido en Venezuela

El Gobierno profundiza gestiones con los Estados Unidos para liberar al gendarme Nahuel Gallo detenido en Venezuela antes de fin de año. El Ejecutivo asegura que tiene identificado el centro de detención en el que se encuentra el argentino y reconoce que es altamente probable que esté en El Helicoide, el edificio de los servicios de inteligencia venezolanos.

La Casa Rosada sostiene que recibe reportes de inteligencia de las centrales de EE.UU. (CIA), Israel (Mossad) e Italia (AISE) sobre la situación del gendarme en Venezuela. La secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE) no tiene agentes en el territorio venezolano. “La información que tenemos no es propia. Dependemos del trabajo de los aliados”, expresan en Nación.

La mesa política del presidente Javier Milei celebró la liberación de los cinco asilados en la Embajada argentina en Caracas, en la tarde del martes: Pedro Urruchurtu, Magallí Meda, Claudia Macero, Humberto Villalobos y Ómar González. Se lo atribuyó a la alianza con la administración de Donald Trump. “No tenemos ninguna vía de diálogo con Maduro. No hubo contacto”, agregan.

Más allá de que el vocero Manuel Adorni aseguró que no hubo negociación con las autoridades venezolanas a través de países aliados, otro sector del oficialismo no lo descarta y mantiene la postura de que “no hay detalles sobre el trasfondo del operativo”. El documento oficial manifestó que los refugiados “fueron extraídos exitosamente de Caracas y trasladados a sueldo estadounidense”.

Según los informes de la SIDE que recibe Presidencia, la salud del gendarme Nahuel Gallo es “buena” y tienen identificado su paradero. En Nación mantienen la postura de intentar liberarlo a través de vías diplomáticas y de la presión que ejercen los países aliados, como los Estados Unidos. “Argentina no cuenta con la capacidad operativa como para armar un escuadrón de liberación”, expresan.

La Casa Rosada busca concretar un acuerdo con la Casa Blanca para profundizar las relaciones en términos de seguridad, inteligencia y defensa. Es por eso que negocia condiciones para que los ingenieros de las Fuerzas Armadas estadounidenses trabajen en la construcción de la base naval integrada en Ushuaia. Apuntan a profundizar el vínculo con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y con el jefe del Comando Sur, Alvin Holsey.

Los altos mandos del Gobierno preparan refuerzos de inteligencia y controles en los límites fronterizos. Es por eso que Nación autorizó a las Fuerzas Armadas a realizar mayores chequeos de seguridad en las fronteras -como detenciones temporales a civiles- a través del decreto 1112/2024. Ponen la mira además sobre las tensiones en Bolivia por la falta de dólares.

El Ejecutivo profundizará esta política restrictiva con la oficialización de una reforma migratoria, que analiza impulsar por decreto mediante una nueva reglamentación de la Ley de Migraciones (25.871). Contiene nuevas restricciones a la entrega de residencias y ciudadanías a extranjeros, un esquema de aranceles sanitarios y universitarios para los no residentes, y cambios en el proceso de deportación de inmigrantes ilegales.

