El Gobierno busca acelerar el acuerdo comercial con Estados Unidos

Con el objetivo de acelerar el acuerdo comercial, el Gobierno envía a los Estados Unidos a un funcionario cercano al ministro de Economía, Luis Caputo.

Se trata del secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, que se sumará a las negociaciones que mantiene la delegación de Cancillería con el titular del Departamento de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, y con el representante del Tesoro, Jamieson Greer.

Según pudo saber TN, el funcionario tiene previsto viajar este fin de semana para encabezar una serie de reuniones en los próximos días. En el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguran que Gerardo Werthein no formará parte de este viaje, sino que acompañará a Javier Milei en su encuentro con el papa Leon XIV. El ministro estuvo presente en la primera cumbre con las autoridades estadounidenses.

El Ejecutivo ya envió a mediados de mayo a una comitiva encabezada por el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Luis Kreckler, para llevar el diálogo por la baja recíproca de aranceles junto a la profundización del Acuerdo Marco sobre Comercio e Inversiones (TIFA, por sus siglas en inglés) como base para las futuras negociaciones económicas.

En la Casa Rosada están dispuestos a conceder todos los pedidos del informe de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos para avanzar en los detalles técnicos del acuerdo con la administración norteamericana, pero no descartan pedir una prórroga de la suspensión de la aplicación del incremento del 10% de aranceles que vencerá el 8 de julio.

La intención del Gobierno es que Javier Milei viaje a los Estados Unidos para reunirse con Donald Trump una vez que el acuerdo esté a la firma. En Nación reconocen que les falta cumplir algunos puntos y que uno de ellos es el fortalecimiento del régimen de propiedad intelectual en la Argentina para productos farmacéuticos.

Es parte de lo que buscó imponer el secretario de Salud de los Estados Unidos, Robert F. Kennedy, en su visita a la Argentina en la semana pasada. Se reunió con Javier Milei y los ministros Mario Lugones (Salud), Gerardo Werthein (Cancillería) y Federico Sturzenegger (Desregulación). En el oficialismo tomaron el viaje del funcionario como una “señal de avance” en el diálogo comercial.

La Oficina Comercial de los Estados Unidos calificó a la legislación actual como una “protección inadecuada contra el uso comercial desleal y la divulgación no autorizada de datos de prueba y otros datos confidenciales que se presentan ante el gobierno argentino como parte del proceso de aprobación para la comercialización". El marco jurídico lo fija la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad (24.481).

“Los Estados Unidos instan a la Argentina a garantizar la transparencia y el debido proceso en la protección de las indicaciones geográficas y a asegurar que la concesión no prive a las partes interesadas de la posibilidad de usar nombres genéricos, especialmente en el marco del avance del Acuerdo Comercial Unión Europea–Mercosur", agrega el documento.

Uno de los pedidos en el reporte norteamericano está enfocado en desarmar los mercados informales en el barrio Once y en La Salada. “La deficiente aplicación de la ley dificultan la capacidad para frenar, mediante acciones legales, el crecimiento de los mercados ilegales“, amplía la Ustr. La Salada cerró sus puertas la semana pasada tras la detención de su organizador, Jorge Omar Castillo, por evasión, contrabando y lavado de dinero.

