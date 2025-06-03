Cumbre de gobernadores: se discute la baja en la coparticipación y la obra pública

El Consejo Federal de Inversiones (CFI), que dirige Ignacio Lamothe, convocó para este martes a una nueva cumbre de gobernadores, que se enfocará en la fuerte caída de la coparticipación, que superó el 26% interanual en mayo, y en el freno de la obra pública, fundamentalmente en infraestructura vial.

Fueron invitados los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño y, aunque pertenecen a distintas fuerzas políticas, en Casa Rosada leen el encuentro en clave electoral.

El malestar de los mandatarios provinciales por el estado de las cuentas locales es creciente. La mayoría de las jurisdicciones achicó gastos, pero vienen soportando un ajuste en las transferencias. Muchos judicializaron el reclamo por las deudas a las cajas previsionales y el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, demandó al Gobierno de Javier Milei ante la Justicia por el estado de las rutas nacionales que atraviesan el territorio local.

En ese clima será el encuentro de este martes, titulado “Nuevas fuentes de financiamiento para el desarrollo de una infraestructura federal”. Las coincidencias políticas son pocas, pero las demandas son coincidentes.

Según pudo sondear TN, la mitad de los mandatarios provinciales ya confirmó asistencia presencial en la sede del CFI o por videoconferencia.

Coparticipación en baja

De acuerdo con el último informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa), en mayo se observó “un derrumbe interanual de los Recursos de Origen Nacional de 23,3% en términos reales (considerando una inflación en mayo de 2%)”; mientras que “la Coparticipación Federal de Impuestos exhibió una caída de 26,2% i.a”.

Según ese análisis, las caídas respondieron a una base de comparación “extraordinariamente alta”, debido a que “en mayo se concentran los pagos del saldo del Impuesto a las Ganancias de empresas que cierran su ejercicio fiscal en diciembre”. Indicó que así “la recaudación de mayo 2024 fue extraordinariamente alta, producto de la devaluación de diciembre 2023, que implicó importantes ganancias de capital para las empresas con activos dolarizados”.

Si bien remarcó que la ventaja estadística -que benefició la comparación interanual entre diciembre de 2024 y abril de 2025-, al contrastar con meses de baja recaudación jugó en contra en mayo; proyectó que “en junio, volverá a operar a favor”.

Respecto de la situación de las provincias, a diferencias de otros meses, Cepa registró que la caída fue homogénea en todas las jurisdicciones, en cuanto a sus Recursos de Origen Nacional en términos reales. Río Negro mostró la mayor caída (-26,5%) mientras Salta fue la provincia con menor baja en términos reales (-19,9%). El promedio del conjunto se situó en -23,3%.

En cuanto a las transferencias por coparticipación, también todas las provincias exhibieron caídas reales en mayo, de entre -25,3% y -28,5%. El promedio de todo el conjunto se situó en -26,2%.

Pacto de Mayo, reclamos y diálogo

El malestar de los gobernadores crece, pese a que el Gobierno de Milei dejó trascender que está analizando reflotar el Pacto de Mayo, al que suscribieron 18 mandatarios provinciales.

El Consejo de Mayo, que ya tiene confirmada a la mayoría de sus integrantes, no se reunió ni inició sus actividades. La pata de los gobernadores fue el eje central de la iniciativa, que por ahora no pasó al nivel de lo concreto.

En un contexto de año electoral y ante la necesidad de que avancen algunas iniciativas en el Parlamento, el Gobierno evalúa un relanzamiento. Los triunfos electorales que viene cosechando el espacio libertario podrían terminar dando el empujón final para que se concrete.

Además, el Gobierno busca la adhesión de los mandatarios provinciales al proyecto para habilitar el uso de los “dólares del colchón” sin dar explicaciones de su procedencia, una iniciativa que genera algunas dudas y para la que muchos esperan conocer la letra chica.

TN