Detuvieron al presunto femicida de Aixa, la joven que fue hallada ahorcada en su casa

Alejandro Daniel Sofía (26) fue detenido este jueves por la tarde luego de estar prófugo por el femicidio de su pareja, Aixa Dana Mili (20), a quien hallaron ahorcada en su casa de Dique Luján, en Tigre.



Sofía fue detenido en una propiedad ubicada en una zona descampada por parte de la Sub DDI de Tigre y la Superintendencia AMBA Norte I. A menos de 200 metros de la escena del crimen.



El joven está acusado de ser el autor del femicidio de Mili, cuyo cadáver fue hallado ahorcado y semidesnudo por su padre este miércoles por la mañana, cerca de las 8.30.



Según las fuentes consultadas, el sospechoso fue localizado a través del análisis que los peritos realizaron de las comunicaciones.



"Volvió al barrio y lo atrapamos. Tenía susto cuando fue detenido...", dijouna fuente clave de la investigación.



Los policías finalmente lo capturaron en la casa de su abuela, de donde lo retiraron a las corridas y a bordo de una camioneta, ya que en ese momento había un grupo de vecinos que se movilizaba por el barrio y quiso atacarlo.



Tras el traslado de urgencia, un cordón policial se quedó frente a la vivienda, pero los manifestantes comenzaron a arrojar piedras y trozos de ladrillos contra la propiedad.



Algunos de los jóvenes ingresaron a la vivienda y sacaron a unos perros cachorros que estaban allí y se los llevaron, al tiempo que los oficiales trataban de controlar la situación.



Por su parte, la fiscal de la causa, Mariela Miozzo, a cargo de la Fiscalía de Violencia de Género de Tigre, estuvo presente en el allanamiento a la vivienda y confirmó la captura.

El caso

Aixa fue hallada por su propio padre, Antonio, cuando regresó al domicilio. El hombre la encontró ahorcada y semidesnuda, y verificó que no tenía signos vitales. "Pensé que iba a estar viva, la quise agarrar y estaba toda fría", contó más temprano a TN el hombre, quien desde un inicio apuntó al sospechoso. "Quiso hacer parecer como si hubiera sido un suicidio”, agregó, en medio de un llanto desgarrador.



La joven estaba en pareja con Sofía, quien estuvo ocho meses preso por una causa de lesiones y amenazas con la propia Aixa, y había salido de la cárcel en julio pasado.