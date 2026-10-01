Balance: la expedición en vivo halló 57 especies nuevas

La histórica expedición de científicos del CONICET en el cañón submarino Mar del Plata, denominada Talud Continental IV y seguida en redes por millones de personas, reveló un tesoro submarino, por debajo de los 4 mil metros. Ahora, más de un año más tarde, los expertos difundieron las conclusiones del análisis a las muestras extraídas en las profundidades: se hallaron 57 nuevas especies marinas y cinco géneros.



La travesía se extendió por 21 días entre julio y agosto de 2025, se transmitió en vivo y en directo a 4 millones de personas por plataformas y tuvo cerca de 22 millones de visualizaciones.



Una estimación preliminar había señalado el hallazgo de al menos 40 nuevas especies marinas, pero tras la realización del workshop con científicos internacionales la cifra se elevó a 57. El taller, realizado en julio pasado en la Universidad Maimónides de Buenos Aires, reunió a 20 taxónomos.