El FMI advirtió que es importante que el crecimiento “se amplíe”

El Fondo Monetario Internacional advirtió este jueves que es importante que el crecimiento en Argentina, que hasta ahora se ha visto enfocado en determinados sectores como energía, minería o agricultura, “se amplíe y se distribuya en forma equitativa”.



En una conferencia de prensa en Washington, la directora de Comunicaciones del Fondo, Julie Kozack, contestó varias preguntas sobre Argentina, luego de que una misión técnica del organismo culminara el martes su visita en Buenos Aires para la tercera revisión del programa.



Encabezados por Joyce Wang, los representantes del FMI examinaron durante 10 días los números de la economía y se entrevistaron con funcionarios y actores sociales. Elaborarán en las próximas semanas un informe técnico que se elevará al Directorio Ejecutivo del organismo para su aprobación final, que significaría la liberación de un desembolso de US$800 millones. Kozack dijo que esta discusión “continuará por varias semanas”.



Mientras los técnicos permanecían en el país, se conocieron algunos datos negativos como la caída de la actividad económica en julio, el pronóstico del JPMorgan de una recesión en el tercer trimestre y el aumento de la pobreza en el primer semestre. Además, en ese lapso el riesgo país alcanzó los 609 puntos.



Consultada si el FMI estaba preocupado por este panorama, Kozack primero elogió los progresos en la estabilización de la economía. “Argentina ha avanzado significativamente en la restauración de la estabilidad macroeconómica en un entorno muy desafiante, con lo que antes era una alta deuda y también una inflación muy alta. Así que hemos visto una gran caída de la inflación en los últimos años”, dijo.