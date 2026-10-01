Procesamiento firme para Grabois por la violenta toma del Instituto Perón

La Cámara Federal porteña confirmó este jueves el procesamiento del diputado de Unión por la Patria Juan Grabois por violación de domicilio y resistencia a la autoridad, en el marco de la violenta toma del Instituto Perón, ocurrida el 7 de junio del año pasado. También ratificó un embargo de $5 millones.



En la resolución los jueces de la Sala I del tribunal, Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, ratificaron así el primer procesamiento del dirigente K, quien tiene varias causas abiertas y el miércoles último protagonizó un escándalo con insultos durante una comisión de la Cámara de Diputados.



En el fallo, la Cámara recordó que en junio el juez federal Sebastián Ramos procesó a Grabois y a Valentín Peralta, al considerarlos autores penalmente responsables de los delitos previstos en los artículos 150 y 239 del Código Penal.



Además, dispuso un embargo sobre los bienes de Grabois por $5 millones y sobre los de Valentín Peralta por $1 millón. Así quedó cerca de ir a un juicio oral aunque seguro apelará a la Cámara Federal de Casación Penal, como venía haciendo en cada paso judicial.