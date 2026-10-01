En Diputados, la oposición le puso fecha a la sesión para rechazar el mega decreto 70/23

n ,El fallo de la Corte Suprema que restituyó un artículo del megadecreto 70/2023 de Javier Milei y, de esta forma, quitó los límites a la venta de tierras a extranjeros desató el intento opositor de rechazar el DNU en la Cámara de Diputados. Si así lo hiciera en la sesión convocada para el 15 de octubre, la norma quedaría finalmente derogada, dado que el Senado ya resolvió en su contra en marzo de 2024.



Al margen de la Ley de Tierras, un eventual rechazo del decreto pondría en jaque la enorme cantidad de modificaciones y derogaciones que establece aquel texto, fundacional de la gestión mileísta. Ante una avanzada opositora, entonces, las normas anuladas volverían a estar vigentes y el marco legal regresaría, en buena medida, al escenario previo a diciembre de 2023:



Ley de Alquileres. El decreto derogó la normativa, que calificó de “nefasta”, y estableció que “las partes podrán pactar el ajuste del valor de los alquileres”. Además, habilitó que los contratos puedan establecerse tanto en pesos argentinos como en moneda extranjera.



Obras sociales. El Gobierno estableció que “los trabajadores que inicien una relación laboral podrán ejercer el derecho de elección” de su obra social. Hasta entonces, debían permanecer “un año en la obra social correspondiente a la rama de su actividad antes de poder ejercer el derecho de opción de cambio”.



Medicina prepaga. El DNU eliminó las restricciones sobre los precios de las cuotas de las empresas de medicina prepaga.



Internet. El megadecreto desreguló los servicios de internet satelital “para permitir el ingreso de empresas como Starlink”, explicó Milei durante la cadena nacional en la que anunció las medidas. Posteriormente, la compañía de Elon Musk selló un acuerdo con el Gobierno.



Ley de Góndolas. El oficialismo derogó la normativa que garantizaba un espacio para las pequeñas y medianas empresas en las góndolas físicas y digitales.



Ley de Abastecimiento. También derogó la legislación que permitía establecer “precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios”, una herramienta que habilitaba la intervención del Estado sobre los precios y el comercio.



Compre Argentino. El decreto dejó sin efecto gran parte de la Ley 27.437, que priorizaba a los proveedores nacionales en las compras públicas.



Empresas públicas. Se transformarían en sociedades anónimas “para su posterior privatización”.