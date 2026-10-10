Cayó una viuda negra acusada de drogar a un hombre en un bar para robarle 55 mil dólares

Una joven de 19 años y un hombre de 21 fueron detenidos en Villa Celina, La Matanza, acusados de haber cometido un robo bajo la modalidad de viuda negra en Llavallol, zona sur del Conurbano. Según la pesquisa, la víctima habría sido sedada en un bar de Floresta y luego trasladada a su casa, donde finalmente le robaron más de 50 mil dólares. A los detenidos les secuestraron más de 28 mil dólares en efectivo, joyas, celulares y fármacos.



El robo ocurrió en la madrugada del domingo 27 de septiembre. La secuencia comenzó en Floresta, en un boliche ubicado sobre la avenida Rivadavia en el que el joven que luego sería víctima (y cuyas identidad y edad no trascendieron) estaba junto a un amigo. En ese marco, conoció a una chica de 19 años que se presentó como "Selma". Fue ella quien, según reconstruyeron los investigadores, se ocupó de pedir y convidar los tragos del grupo.



El joven comenzó a sentirse mareado dentro del boliche y la joven se ofreció a acompañarlo hasta su casa, en la calle Padre Javier, Llavallol, partido de Lomas de Zamora, más de 25 kilómetros al sur. Él accedió a ese ofrecimiento.



Llegaron alrededor de las 5.40 a la casa de la víctima. Luego de eso, él perdió el conocimiento. Lo recobró diez horas más tarde, pasadas las 15. Encontró su habitación revuelta. También halló restos de un polvo blanco en un vaso y pastillas disueltas. Descubrió que además le faltaba dinero, tanto en efectivo como en sus cuentas bancarias.