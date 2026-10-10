Crece el escándalo de supuestos testaferros de un exgobernador

Un escándalo judicial estalló en la causa que investiga por corrupción y presunto enriquecimiento ilícito al ex gobernador de Entre Ríos y actual diputado nacional del PJ Gustavo Bordet. El fiscal del caso José Arias reveló que una funcionaria judicial filtraba información confidencial del expediente a su padre y su hermano, ambos investigados en la causa contra Bordet y señalados por ser los presuntos testaferros del actual diputado. El fiscal además aseguró que parte de esos datos sensibles llegaron al ex gobernador.



Tras las revelaciones del fiscal, Giuliana Flores, que trabajaba en la Unidad Fiscal de Concordia, fue echada y denunciada por "violación de secretos de funcionario público".



Flores había sido traslada hace al menos dos años a la Fiscalía, el mismo lugar donde se desempeña Arias, el fiscal que investiga a Bordet. La mujer estaba a cargo de la mesa de entradas, el lugar por donde ingresan las notificaciones, presentaciones y documentos de todos los expedientes.



Su padre, Norberto, y su hermano, Germán, forman parte del círculo más cercano del gobernador y ambos son investigados en el expediente de corrupción que lo tiene como protagonista. Norberto Flores acompaña a Bordet desde los días en que era intendente de Concordia y hoy es asesor de Mariel Ávila en la Legislatura de entre Ríos. Ávila es la esposa de Bordet.



Su hermano Germán trabaja con Salvador Carubia, señalado como presunto testaferro de Bordet.



Las revelaciones del fiscal Arias se dieron en el marco de una audiencia que había pedido Jorge Romero -el abogado del actual diputado- en la que intentaba recusarlo. Tras escuchar una serie de acusaciones en su contra por presuntos presiones a imputados, el fiscal expuso una serie de audios y mensaje de Whatsapp que Giuliana Flores le enviaba a su padre y a su hermano en los que les contaba los avances e información del expediente.



Esos datos los había conseguido, según relató el fiscal, gracias a su trabajo en la fiscalía. "Esta empleada le pasaba datos a su hermano y su padre sobre información concreta de allanamientos que no se habían realizado. Les estaba anticipando la medida", sostuvo el fiscal en la audiencia.



En uno de los audios que mostró el fiscal se escucha que la mujer le cuenta a su padre, implicado en la causa, que pudo ver un oficio con pruebas que complicaban al ex gobernador.