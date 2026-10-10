Cerraron casi 1.000 empresas en julio

La cantidad de empresas con trabajadores formales en la Argentina sigue retrocediendo. El fenómeno se refleja en los registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), que contabilizan mes a mes cuántas firmas tienen al menos un trabajador formal.



Según los datos de la SRT relevados, en julio de 2026 había 480.067 empresas registradas con al menos un trabajador formal. En noviembre de 2023, el mes anterior a la asunción de Milei, la cifra era de 512.357. La diferencia es de 32.290 empresas menos, lo que representa una baja de 6,3% en 32 meses.



El dato de julio, además, completó 18 meses consecutivos de caída. La última vez que la cantidad de empresas aumentó de un mes a otro fue en enero de 2025, cuando se sumaron 1.194 firmas. Desde febrero de ese año, todos los meses terminaron con saldo negativo.



En lo que respecta al último mes, la baja fue de 948 empresas respecto de junio, cuando había 481.015 empresas formales en el país, lo que equivale a una caída de 0,2%. Es una variación menor que las de marzo, abril y mayo, pero mantiene el signo negativo.



El punto más alto de la serie histórica se registró en enero de 2024, con 514.204 empresas en funcionamiento, siempre hablando de compañías con al menos un trabajador registrado. A partir de febrero comenzó una racha descendente que sigue su curso. Tomando como punto de inicio ese mes, se puede concluir que cerraron 34.137 firmas en los últimos 30 meses, unas 1138 por mes.



los sectores más perjudicados por los cierres fueron el comercio, la industria y el agro.