El Gobierno inicia el debate del Presupuesto y la “Ley Malvinas”

En la misma semana que esta convocada la sesión opositora para voltear el mega DNU 70 de Javier Milei y discutir las leyes de Discapacidad y Endeudamiento, La Libertad Avanza empezará a debatir el Presupuesto 2027 con la exposición del secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Quieren dictaminarlo antes de la llegada del Papa Leon XIV, la primera semana de noviembre.



El libertario Alberto "Bertie" Benegas Lynch citó a la comisión de Presupuesto para este martes a las 12. El objetivo de máxima es dictaminar antes del 7 de noviembre y llevarlo al recinto el 17. De lo contrario, tendrán que extender el período de sesiones ordinarias.



El texto también se convertirá en una moneda de negociación con los gobernadores, en el marco del objetivo del Gobierno de eliminar o suspender las PASO.



Lo cierto es que el inicio formal del debate se da en una semana caliente y con varios frentes abiertos en la Cámara baja.



El miércoles el oficialismo también iniciará la discusión de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, texto en el que- como le prometieron a sus aliados- van a incluir un capítulo que restituya los límites a la venta de tierras a extranjeros fijados en la Ley de Tierras, actualmente judicializada.



A su vez, los libertarios quieren dictaminar ese día el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, más conocido como la "Ley Malvinas".



Mientras tanto, el jueves, la oposición intentará abrir el recinto para voltear el mega DNU 70 -un punto que perdió peso tras el último fallo de la Corte Suprema- y aprobar la extensión de la Emergencia en Discapacidad y una ley que brinde herramientas contra el sobreendeudamiento familiar.



El oficialismo confía que no tendrán quórum ese día y ya convocaron a otra sesión, para el miércoles 21, con el fin de votar esos dos mismos temas e incluyeron Propiedad Privada, aunque todavía ni abrió el debate.



Obras, Discapacidad y Universidades; ejes de tensión en el Presupuesto



La costumbre, hasta este Gobierno, era que el ministro de Economía acudiera a presentar el Presupuesto a Diputados. Sin embargo, Luis Caputo nunca lo hizo. La última vez que pisó el Congreso fue en 2018 cuando era funcionario de Finanzas de Mauricio Macri. Ese día se le ocurrió mandarle un papelito a la diputada peronista Gabriela Cerruti y la reunión terminó en escándalo.



El primer año de gestión, el propio Milei organizó un atípico evento nocturno para presentar él mismo el Presupuesto en el Congreso mientras que el segundo año protagonizó una cadena nacional desde la Casa Rosada.



Esta vez no hubo evento especial. Será el secretario de Hacienda Carlos Guberman el que acudirá el martes a defender el texto en la comisión.



El miércoles pasado ya estuvo reunido con el jefe de la bancada libertaria, Gabriel Bornoroni, y sus pares de bancadas aliadas. Fueron legisladores del PRO, UCR y bancadas federales. También el senador libertario Agustín Monteverde, quien preside la comisión de Presupuesto del Senado.



Guberman aprovechó a fijar algunos parámetros generales pero el objetivo era tantear los reclamos de los aliados en la antesala al inicio formal del debate.



En ese sentido, los reclamos por las obras públicas, sobre todo rutas, fue uno de los puntos más mencionados. Las deudas de Nación con las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la ANSES también es otro clásico.



El funcionario, por su parte, mostró las partidas que presupuestan para cumplir con el proyecto de Discapacidad que LLA logró imponer como "superador" a la extensión de la emergencia en comisiones.