Franco Colapinto lamentó su abandono en el inicio de la Sprint en Singapur

Franco Colapinto vivió una jornada amarga en el circuito callejero de Marina Bay. El piloto argentino debió abandonar la competencia tras una falla en su Alpine, cuando apenas se habían disputado las primeras vueltas y el Safety Car estaba en pista.

Colapinto explicó: “Fue una lástima, un problema del auto que no sabemos qué es. Era una buena oportunidad”. El argentino intentó buscar soluciones para volver a la pista: “Intentamos arreglarlo y volver a la qualy. Ojalá hagamos un par de cambios buenos”.

El abandono de Colapinto se produjo en una carrera marcada por múltiples deserciones. Junto al argentino, también quedaron fuera otros ocho pilotos. Russell, Stroll, Checo Pérez y Hadjar se fueron en en el inicio; más adelante fue el turno de Bortoleto y Bottas y, sobre el final, se despidieron Albon y Piastri.

El auto de Colapinto quedó detenido en plena carrera, justo cuando el Safety Car recorría el trazado. La frustración del piloto argentino fue evidente, ya que la situación lo privó de la posibilidad de sumar puntos.

La competencia se reinició en la vuelta 7 y fue ganada por Max Verstappen. El argentino tiene previsto volver a pista a las 10:00 para disputar la qualy con miras al Gran Premio de mañana en Marina Bay.

TN