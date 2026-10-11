El Impenetrable: captan el primer registro de una yaguareté hembra nacida en libertad

Por primera vez desde el inicio del programa de restauración ecológica, cámaras trampa captaron imágenes de Gualamba, una hembra de yaguareté nacida en libertad en el Parque Nacional El Impenetrable.

El hallazgo de la Fundación Rewilding Argentina y Parques Nacionales confirma la capacidad de la especie para reproducirse naturalmente y avanzar hacia la recuperación del predador tope en el Gran Chaco.

Registro histórico y la historia de Gualamba

La detección del ejemplar marca un precedente en la conservación de la fauna autóctona.

Gualamba fue identificada originalmente en octubre de 2025 por el equipo técnico de Parques Nacionales y su nombre fue elegido por alumnos de escuelas de Miraflores.

Los especialistas estiman que es hija de Keraná, lo que formaliza el inicio de una nueva generación de felinos criados en estado salvaje.

La obtención de imágenes mediante dispositivos de fototrampeo permitió certificar la supervivencia y el estado óptimo del ejemplar dentro del parque nacional.

Avance hacia la autonomía de la especie y preservación del monte

El hallazgo representa la consolidación del proyecto de restauración ecológica en la región.

La presencia del ejemplar valida que el objetivo del proyecto excede la reintroducción inicial, apuntando a consolidar una población autónoma capaz de desarrollarse por sus propios medios.

La consolidación del yaguareté como predador tope contribuye al equilibrio biológico de la flora y fauna del Gran Chaco argentino.

Rewilding Argentina remarcó la importancia de resguardar grandes extensiones del monte chaqueño, asegurando agua, refugio, alimento y conectividad territorial para la especie.

Con información de Rewilding Argentina.