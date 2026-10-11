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Política

El mensaje de Javier Milei al papa León XIV: "Nos unimos en oración por su salud”

El Presidente hizo un posteo en sus redes sociales en el que marcó su “afecto y mejores deseos”.

Por El Litoral

Domingo, 11 de octubre de 2026 a las 15:32

Javier Milei publicó este domingo un mensaje dirigido al papa León XIV, donde le manifestó su "afecto y mejores deseos" ante la próxima intervención a la que será sometido por un nódulo en su pulmón.

"Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación", escribió Milei en X. Y agregó: "Desde nuestro país nos unimos en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan".

TN

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