El mensaje de Javier Milei al papa León XIV: "Nos unimos en oración por su salud”

Javier Milei publicó este domingo un mensaje dirigido al papa León XIV, donde le manifestó su "afecto y mejores deseos" ante la próxima intervención a la que será sometido por un nódulo en su pulmón.

"Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación", escribió Milei en X. Y agregó: "Desde nuestro país nos unimos en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan".

TN