Habló el periodista brasileño expulsado del país por criticar a Milei en redes sociales

El periodista brasileño José Rogério Carvalho Tomaz Junior reveló detalles de cómo fue el proceso de deportación que sufrió en Argentina tras sus críticas por redes sociales al gobierno y al presidente Javier Milei. La residencia del cronista fue revocada y no podrá ingresar al país por cinco años.

En una entrevista exclusiva con Radio 750, reveló que la situación se originó a partir de una discusión virtual en redes sociales, ocurrida en julio, y que llegó hasta sufrir un apriete de parte de Migraciones.

“Yo fui (a la oficina de Migraciones), tuve una muy mala sorpresa al llegar a la migración. Entré con mi DNI de residente argentino. Ahí me avisaron que había una supervisión. Fui. Tardó una hora. Hasta que me informaron que tenía cancelada la visa de residente desde el 5 de agosto”.

La fecha —5 de agosto— no es menor.

Según relató, fue tan solo unos días después del cruce con los trolls de Milei. “No me avisaron, no me notificaron para nada. Y yo recibo notificaciones del Gobierno. Tiene mi contacto. Me podrían haber avisado”, contó.

Pero, dijo, la ausencia de notificaciones tenía un fin. “Esperaron a que yo llegue ahí para poder tener esta foto del periodista que criticó a Milei siendo expulsado del país”.

¿Qué pasó antes del 5 de agosto?

“Yo estuve en julio ahí, fui a ver la final del Mundial con amigos ahí. En ese momento tuve un cruce en las redes sociales con la gente de Milei, con Pablo Carreira”, director digital del Gobierno, que gestiona la cuenta Juan Doe en redes sociales y está al frente de la cuenta de X Oficina de Respuesta Oficial, del gobierno.

“Y unos días después de este cruce, fue una camioneta de Migraciones donde yo vivía y fueron a preguntar por mí. Y ahí se encendió la alerta. Yo tuve un cruce con la gente de Carajo Stream. Y a los pocos días una camioneta de Migraciones fue donde vivía”, afirmó.

Y contó: “Preguntaron por mí, como si fuera un chequeo de permanencia. Yo no lo denuncié porque hay terceras personas involucradas y yo temo por su seguridad. No tomé ninguna acción legal. Estoy estudiando para ver qué puedo hacer”.

“Y a los pocos días, el 5 de agosto, derogaron mi estatus de inmigrante. Ayer fue sólo el despecho que estaban esperando para tener la foto. Yo esto no lo difundí hasta ayer, porque es grave y tengo terceras personas involucradas”, comentó.

Luego, cerró: “Ahora que tengo mi estatus derogado, estoy mencionando esto, incluso para mostrar la situación que es política: una persecución política en tiempos de democracia. Es algo muy grave con una persona que vivió en Argentina, para quien Argentina es como mi casa también”.

Página 12