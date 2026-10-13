Tensión internacional: Gran Bretaña autorizó actividades petroleras en las Islas Malvinas

Luego de la presentación de la Argentina en un Tribunal internacional para frenar el proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas, se conoció la decisión del secretario de Asuntos Exteriores de Reino Unido, Ed Miliband, de habilitar las perforaciones petroleras en el archipiélago, en medio de las disputas por la soberanía.

La confirmación fue difundida por la empresa israelí Nativas, a cargo del proyecto petrolero junto a la sociedad británica Rockhopper. Las compañías prevén iniciar las perforaciones a principios de 2027.

Desde el gobierno británico tienen previsto comunicarles a los parlamentarios la decisión de Miliband de darle luz verde al proyecto Sea Lion, adelantó Daily Mail, lo que profundizará la tensión con el gobierno de Javier Milei.

El vocero de energía del opositor Partido Conservador, Andrew Bowie, habló de una “absoluta hipocresía” de Miliband, que consideró que “no tiene límites”: “Sí, es una decisión muy positiva, pero plantea la pregunta: ¿por qué el Partido Laborista considera aceptable la extracción de petróleo y gas frente a las Islas Malvinas, pero no en nuestro Mar del Norte?”.

El gobierno liderado por el primer ministro Andy Burnham había adelantado en septiembre que cualquier nueva licencia para explorar o explotar hidrocarburos en las Malvinas debía tener el aval de Miliband.

Los detalles de la presentación de la Argentina en un tribunal internacional para frenar el proyecto petrolero Sea Lion

Previamente, el Gobierno había anunciado, a través de un comunicado de la Oficina del Presidente, la presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, (TIDM), de “una solicitud de medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por el Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte”.

Fue tras el cumplimiento del plazo que Argentina le había dado al Reino Unido para que impidiera el inicio o la continuación de las actividades de explotación de hidrocarburos de Sea Lion, que venció el lunes.

El comunicado oficial explicó que el pedido “busca preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral e ilegal por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas”.

Destacó que “la presentación se enmarca en el procedimiento arbitral que el Gobierno Nacional inició el 28 de septiembre de este año, conforme al Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), para defender su soberanía y los recursos naturales de todos los argentinos”.

Además, que la presentación “se fundamenta en lo dispuesto en el Artículo 290, inciso 5, de la CONVEMAR según el cual, mientras se encuentre pendiente la constitución de un tribunal arbitral, cualquiera de las partes en la controversia podrá solicitar al Tribunal que prescriba medidas provisionales para preservar los respectivos derechos de las partes en la controversia o para prevenir daños graves al medio marino, y si la urgencia de la situación así lo requiere”.

TN