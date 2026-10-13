El Gobierno designó a un nuevo secretario de Discapacidad tras el accidente de Pablo Di Liscia

El Gobierno designó este martes a Diego Masaragian como nuevo secretario Nacional de Discapacidad en reemplazo de Pablo Di Liscia, tras el accidente de tránsito que este sufrió a fines de septiembre.

La nueva designación, aseguraron desde el Ministerio de Salud, responde a la necesidad de “garantizar la continuidad de la gestión y profundizar el proceso de optimización iniciado en el área”.

A través de un comunicado, señalaron que la prioridad de Masaragian será “fortalecer los mecanismos de control, continuar las auditorias para asegurar una administración eficiente de los recursos y mejorar el acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad”.

Hasta el momento, el funcionario se desempeñaba como Administrador Nacional de Establecimientos de Salud, cargo para el que fue designado en julio de 2025. Desde esa función, estuvo al frente de la gestión los hospitales Posadas, Baldomero Sommer, Ramón Carrillo y Laura Bonaparte, además del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofisica del Sur (INAREPS).

Previamente, se desempeñó como Director Nacional de Gestión de Servicios Asistenciales, dependiente de la Subsecretaría de Institutos y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Nación.

“Su trayectoria en la gestión hospitalaria y de servicios asistenciales constituye un antecedente crucial para esta nueva responsabilidad dentro del Ministerio, que le agradece por su gestión al frente de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES) y le desea lo mejor para esta nueva etapa”, subrayaron desde la cartera que conduce Mario Lugones.

A su vez, el Ministerio le deseó una “pronta recuperación” a Pablo Di Liscia, quien tan solo una semana después de su nombramiento tuvo un accidente mientras circulaba en moto y continúa internado en el Hospital Pirovano de la Ciudad de Buenos Aires.

El ahora exfuncionario sufrió fracturas en varios huesos, pero no registra lesiones neurológicas. Fuentes oficiales agregaron que continúa en terapia intensiva.

Los cambios en Discapacidad en medio del debate por la emergencia en el Congreso

Di Liscia había llegado a la Secretaría de Discapacidad en reemplazo de Alejandro Vilches, quien renunció en medio de la discusión que se desató por los recortes de fondos al sector incluidos en el Presupuesto 2027.

El médico sanitarista había sido designado en febrero al frente de la Senadis, la secretaría creada un mes antes para reemplazar a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), tras el escándalo por presuntos sobreprecios que involucró a su extitular Diego Spagnuolo.

Si bien el Gobierno aseguró que la salida de Vilches fue por “razones estrictamente personales”, se produjo en medio del creciente reclamo por el ajuste en el sector. En el Congreso, la oposición buscará prorrogar este jueves en Diputados la Ley de Emergencia hasta 2027, mientras que el oficialismo impulsa un proyecto para reemplazar el régimen de emergencia vigente por una ley de carácter permanente. Sin embargo, el tema continúa bajo discusión.

De hecho, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, reconoció este jueves durante su intervención en una reunión informativa diferencias dentro del oficialismo y evitó confirmar si el Gobierno retirará el capítulo del Presupuesto sobre discapacidad que desató fuertes reclamos en el sector. Sin embargo, aseguró que están garantizados los fondos para el área.

TN