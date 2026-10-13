El cardenal Ángel Rossi sobre la visita del Papa a Córdoba: “Mantenemos la ilusión y el deseo"

El cardenal Ángel Rossi habló sobre la visita del Papa León XIV a Córdoba y pese a la incertidumbre que hay debido a la recuperación tras su operación, el arzobipso de la provincia se mostró optimista.

"La noticia shockea un poquito, parecería que no es nada grave y que la recuperación no es tan lenta, mantenemos por supuesto la ilusión y el deseo de que lo tengamos acá", manifestó a medios locales.

Al ser consultado acerca de si los preparativos para la visita programada para el martes 10 de noviembre contínuan, sostuvo: "Por supuesto, no podemos aflojar. Confiemos que viene".

Si bien Rossi expresó su deseo de que el Sumo Pontífice pueda venir a la Argentina e ir a territorio cordobés, dejó en claro que lo más importante es su recuperación post operatoria. "Rezamos en primer lugar, uno a veces piensa egoístamente en su venida, pero lo primero que hay que pensar es en su salud", remarcó.

Rossi contó que pudo estar cerca de León XIV en Roma y lo definió como un hombre activo y vital. En ese sentido, expresó que pueda recuperarse pronto y volver a sus actividades.

La operación del Papa

El Papa fue operado de un pequeño nódulo localizado” en un pulmón y, acorde con Vatican News, "la intervención ha concluido en el plazo y de la forma previstos".

La oficina de prensa de la Santa Sede agregó que el Sumo Pontífice "ha regresado a su habitación en el Hospital Gemelli".

Y comunicó que León XIV tiene suspendidas sus actividades hasta el 20 de octubre a fin de pode recuperarse.

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