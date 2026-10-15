Javier Milei respaldó a Flávio Bolsonaro y volvió a cuestionar a Lula en Washington

Javier Milei respaldó a Flávio Bolsonaro de cara al balotaje presidencial de Brasil y lanzó nuevas críticas contra Luiz Inácio Lula da Silva. El mandatario argentino se pronunció durante una gala en Washington, donde defendió el avance de las ideas de derecha en América Latina.

El presidente argentino participó de la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana, organizada por Latino Wall Street en el Auditorio Andrew W. Mellon. Milei recibió el reconocimiento al “Liderazgo y al Impacto Global” y presentó al país como parte de una transformación política continental.

Durante su discurso, Milei calificó a Lula como un “dictador comunista” y manifestó su respaldo al hijo del expresidente Jair Bolsonaro. “Desde nuestro Gobierno hemos apoyado sin miramiento a todos aquellos que se han alineado con las ideas de la libertad en toda Latinoamérica”, afirmó. La segunda vuelta en Brasil está prevista para el 25 de octubre.

El mandatario también reivindicó el acercamiento de la Argentina con Estados Unidos e Israel y aseguró que el país decidió “retornar a Occidente”. También pidió acompañar el rumbo del presidente estadounidense Donald Trump y construir “un verdadero escudo contra el socialismo”.

“No podemos ceder un milímetro en nuestra reconquista del hemisferio”, sostuvo Milei, quien también afirmó: “Ahora tenemos el mandato de hacer el continente americano grande otra vez”. Además, expresó su deseo de que el oficialismo republicano gane las elecciones legislativas estadounidenses de noviembre.

La agenda en Washington sigue este jueves con una exposición ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos, donde Milei recibirá el premio “Global Champion of Free Enterprise”. Luego participará de una actividad sobre la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA). Y, según fuentes oficiales, está previsto que el presidente regrese a Argentina por la noche.



