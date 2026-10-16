Reclamos por obras en un foro con gobernadores

Horas después de que el Gobierno evitara que la oposición reuniera el quórum necesario para habilitar la sesión especial en la que buscaba voltear el DNU 70, diez gobernadores coinciden en una cumbre sobre infraestructura organizada por el Consejo Federal de Inversiones.



El jefe de Gabinete, Diego Santilli y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, autor del polémico decreto, fueron los encargados de cerrar el evento, pero -antes- dispararon dardos dialécticos contra el principal gobernador referente del PJ.



En la inauguración participaron gobernadores duros como Axel Kicillof, que el jueves estuvo en la Plaza del Congreso en la quinta marcha universitaria y aliados y cercanos a la Rosada que ayudaron al oficialismo a blindar el DNU.



"Se está discutiendo dónde nos vamos a ubicar en la cadena alimenticia: si la Argentina va a ser presa o si va a participar de los lugares donde se acumula", planteó el gobernador bonaerense, que habló en clave nacional y no disimula sus aspiraciones presidenciales.



El mandatario bonaerense, el último orador del primer panel de la mañana que compartió con sus pares de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; Córdoba, Martín Llaryora; y Santiago del Estero, Elías Suárez, se refirió a la influencia de China a través de la ruta de la seda y de Estados Unidos. "O planificás o te planifican", consignó después de enfatizar la falta de obra pública nacional y que Donald Trump, presidente de la principal potencia económica, apela a medidas proteccionistas para proteger la industria. El mandatario bonaerense, que este sábado celebrará el día de la Lealtad en La Matanza, vinculó las obras de infraestructura a la soberanía y pidió por el dragado del canal Magdalena para garantizar el tránsito fluvial y marítimo sin pasar por Montevideo.