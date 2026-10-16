El canciller de Trump habló con Milei y funcionarios de EE.UU. visitarán la Argentina

El secretario de Estado Marco Rubio habló este viernes por teléfono con el presidente Javier Milei, mientras que se anunció que dos altos funcionarios del gobierno de Donald Trump viajarán a la Argentina la semana próxima para avanzar en el proyecto millonario de financiamiento de infraestructura que se anunció el mes pasado en Nueva York, impulsar las inversiones y el crecimiento económico.



En un comunicado difundido por el Departamento de Estado, se anunció que el secretario Marco Rubio habló este viernes con Milei. “Los dos líderes reafirmaron la fortaleza de la asociación entre Estados Unidos y Argentina y discutieron oportunidades para profundizar el comercio bilateral, ampliar la inversión transparente y promover la prosperidad y seguridad compartidas en nuestro hemisferio”, señalaron.



Además, agregaron que “el Secretario y el Presidente Milei reafirmaron su compromiso de seguir trabajando estrechamente para lograr resultados concretos que beneficien tanto al pueblo estadounidense como argentino”.



Milei regresó este viernes por la mañana desde Washington, donde viajó para dar apoyo a Trump de cara a las elecciones legislativas en EE.UU. del 3 de noviembre. El líder libertario participó de una gala latina, dio un discurso en la Cámara de Comercio y otro en un acto contra el antisemitismo y al único funcionario del gobierno de Trump que vio fue a Chris Wright, el secretario de Energía.



La llamada de Rubio ratifica la alianza bilateral y su anuncio se suma al del viaje del subsecretario de Estado Christopher Landau, mano derecha de Rubio, y el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, el funcionario específico para la región.



La fecha exacta del arribo no está confirmada. Según un comunicado del Departamento de Estado, ambos funcionarios visitarán Paraguay y Buenos Aires desde el 19 al 26 de octubre, con la primera escala en Asunción.



Según la declaración oficial, en Buenos Aires los enviados de Trump “se reunirán con altos funcionarios del gobierno argentino y líderes del sector privado para aprovechar el impulso del lanzamiento del Corredor Andes-Atlántico por Estados Unidos y Argentina durante la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU”.