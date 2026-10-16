Murió Fernando Confessore, histórico periodista y meteorólogo de TN

Murió Fernando Confessore, el meteorólogo, investigador científico y periodista que desde hace tres décadas era parte del canal TN. La noticia fue confirmada este viernes por su familia.

Confessore, de 58 años, también fue parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), donde estuvo de 1992 a 1994. Además, a lo largo de su carrera realizó cursos de nefoanálisis y meteorología aeronáutica.

En cuanto a Artear, se sumó en 1995 para hablar del pronóstico y formar parte del equipo de TN Campo.

Al arranque del noticiero matutino, alrededor de las 7, el periodista Mario Massaccessi fue el encargado de contar la noticia. El conductor, quien fue su compañero durante años, describió a Confessore como un excelente compañero, buen padre y esposo.

“Murió el que veías desde hace 30 años al aire de Todo Noticias. Se fue ‘el del tiempo’, que entró al canal en diciembre de 1995. Más allá de lo que ustedes veían en la pantalla dándonos el pronóstico o las alertas, era un hombre que nos enseñó el amor, de toda una vida, con su mujer. Él no quería hablar de su vida privada porque era de perfil bajo, pero la amaba, como a sus hijas”, sostuvo el conductor.

Con información de TN.



