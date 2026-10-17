Alerta por la muerte de ballenas en Puerto Madryn

Primero fueron los ballenatos y ahora aparecen ejemplares juveniles y adultos muertos en las costas de Península Valdés y el Golfo Nuevo. La temporada 2026 de la ballena franca austral en Chubut transcurre como ninguna otra que se recuerde.



Mientras los turistas se enteran porque no se habla de otra cosa, los investigadores navegan y caminan por las costas de Puerto Madryn a la espera de divisar algo que ya consideran inevitable. Otra ballena muerta.



La magnitud de la mortandad podría superar el registro histórico, cuando en 2012 el Instituto de Conservación de Ballenas (ICB) documentó 113 crías muertas. Varios equipos científicos trabajan en conjunto para determinar qué está ocurriendo en esas aguas. Ya hablan de dos fenómenos diferentes, que coincidieron en contra de la supervivencia de estas especies. A la par, también podría ser responsable El Niño.



La preocupación no se explica solamente por la cantidad de animales sin vida encontrados, sino también por el cambio en el perfil de los ejemplares.



“En esta temporada, sobre todo en las últimas semanas, hemos tenido dos fenómenos que son distintos”, explica a Clarín Mariano Coscarella, investigador del Conicet en el Laboratorio de Mamíferos Marinos del Centro para el Estudio de Sistemas Marinos (Cesimar-Cenpat).



El censo aéreo realizado el 6 de septiembre por el Cesimar-Conicet contabilizó 1.375 ballenas francas australes, entre ellas 409 crías. Pero la cifra final no está cerrada. La temporada se extiende hasta noviembre, por lo que todavía pueden aparecer nuevos casos y por esa razón desde el Cesimar-Cenpat prefieren no informar la cifra de muertes.