Detuvieron por un presunto hurto al padre de Agostina Páez

El padre de Agostina Páez, la abogada argentina que estuvo presa en Brasil acusada de racismo por gestos que hizo en un bar, fue detenido por un presunto hurto a un comercio en la ciudad santiagueña de Termas de Río Hondo.



Mariano Páez, de 58 años, permanece alojado en una comisaría de la capital de Santiago del Estero, después de ser detenido junto a su actual pareja, quien habría actuado como cómplice.



El hecho del que se acusa a Páez ocurrió el 10 de octubre último, minutos después del mediodía, en la sucursal del negocio de materiales para la construcción Lo Bruno ubicada sobre la calle Juan Núñez del Prado en esa ciudad santiagueña.



Según relata el diario El Liberal a partir de fuentes de la investigación, Páez ingresó al local acompañado por su actual pareja con la aparente intención de hacer una compra de materiales.



En un momento, mientras se encontraban junto al sector de cajas -según sostiene la investigación judicial que lleva adelante la fiscal a cargo del caso Emanuel Sabater- una de las empleadas del comercio dejó una suma de dinero en efectivo sobre el mostrador.



Con la cajera distraída, y en un abrir y cerrar de ojos, el acusado metió la mano por la ventanilla de la caja, tomó el dinero -sería alrededor de $ 1.500.000- y se lo pasó disimuladamente a su acompañante.



Sin esperar un instante, ambos sospechosos se retiraron del local comercial sin concretar ninguna compra y con el dinero bien escondido.



Al constatar el faltante de dinero, los encargados del comercio dieron aviso a la policía. Los agentes llegaron al local y al revisar las cámaras de seguridad del local reconocieron a Páez en las imágenes.



Tras la denuncia radicada por el representante legal de la firma comercial, se iniciaron las averiguaciones que derivaron en dos allanamientos ejecutados el viernes por personal del Departamento Robo y Hurto de Termas de Río Hondo.



En uno de ellos, en una vivienda de la calle Alvear del barrio Alberdi de la capital santiagueña y por orden del juez Silvio Salice, la policía detuvo a Páez y a su pareja, María Emilia Soledad Batule, de 34 años, como supuesta coautora del delito que se investiga. Además, en el procedimiento los agentes secuestraron unos $ 600.000.



El histórico empresario del sector del transporte en Santiago del Estero y Batule continúan detenidos por el momento, a la espera de ser indagados por el fiscal que interviene en la causa.



Alcanzó notoriedad este año como padre de Agostina, la joven que pasó 45 días detenida en Brasil