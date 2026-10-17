La Corte Suprema remata bienes de la constructora de Lázaro Báez

La Corte Suprema de Justicia de la Nación comenzó a rematar vehículos y otros bienes que pertenecieron a Austral Construcciones, la empresa del empresario condenado Lázaro Báez. Los activos se ofrecen a través de la plataforma oficial de subastas judiciales online, en el marco del proceso de quiebra de la firma.

La compañía tuvo una importante participación en la obra pública vial de Santa Cruz entre 2003 y 2015. La liquidación de sus bienes se tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 28, que dispuso enviar distintos activos al sistema de remates para avanzar con su venta.

Qué bienes se rematan y cuánto cuestan

Entre los vehículos incluidos en las subastas hay seis camionetas Chevrolet S10, una Mercedes-Benz Sprinter y una Renault Master. Los precios de base son los siguientes:

Seis camionetas Chevrolet S10: desde $2.200.000.

Mercedes-Benz Sprinter: precio inicial de $5.100.000.

Renault Master: precio inicial de $7.200.000.

También se ofrecen 11 módulos Tecnimet utilizados como obradores móviles, que fueron distribuidos en dos lotes: uno compuesto por cuatro unidades y otro por las siete restantes. Estas estructuras se utilizaban como instalaciones auxiliares en obras viales, por ejemplo, como oficinas, vestuarios, depósitos o espacios de descanso para los trabajadores.

Por disposición judicial, los bienes permanecen bajo custodia de la Fuerza Aérea. Las publicaciones de cada lote incluyen información sobre su ubicación y estado de conservación para que los interesados puedan revisar las condiciones antes de participar.

Cómo funciona la plataforma de subastas de la Corte Suprema

El sistema de subastas judiciales electrónicas fue creado en 2025 con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Su objetivo es transparentar los remates, facilitar la participación de personas de todo el país y permitir que las ofertas se realicen sin intermediarios.

La plataforma también reúne bienes provenientes de otros expedientes judiciales. Entre las propiedades ofrecidas recientemente figuran un departamento de tres ambientes en el complejo River View, en Puerto Madero, con una base de US$400.000, y una vivienda ubicada en el country San Diego, en el partido bonaerense de Moreno.

Además, se publicaron otros inmuebles, como un departamento con cochera en Mar del Plata, una construcción sin terminar en Villa Urquiza y una planta industrial en Mendoza. Estos bienes corresponden a distintas causas judiciales y no forman parte del inventario de Austral Construcciones.

Los interesados pueden consultar los lotes disponibles, sus condiciones y los detalles de cada remate en el portal oficial de Subastas Electrónicas Judiciales de la Corte Suprema⁠.

La liquidación de Austral Construcciones

La quiebra de Austral Construcciones forma parte de un extenso proceso judicial que continúa con la venta de los activos de la compañía para atender las obligaciones correspondientes.

En paralelo, la Justicia también lleva adelante procedimientos de decomiso vinculados con las causas por las que Báez fue condenado, entre ellas Vialidad y la denominada Ruta del Dinero K. Esos procesos tienen sus propios bienes y objetivos de recuperación patrimonial.

La nueva tanda de remates incorpora vehículos y módulos de obra al sistema electrónico de la Corte Suprema, mientras continúa la liquidación judicial de los activos de la constructora.

TN