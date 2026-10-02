Duro diagnóstico de García Cuerva ante la visita del Papa León XIV

Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires, lanzó un duro diagnóstico sobre la situación del país y sostuvo que el papa León XIV se encontrará con una Argentina "herida" y "dividida", y con "un porcentaje muy grande de hermanos pobres" en su visita pastoral del mes próximo.



Las declaraciones fueron realizadas a la prensa tras una misa en la Catedral Metropolitana, que sirvió de antesala a la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján de este sábado, donde se esperan más de un millón de personas caminando al santuario de la Virgen.



"Creo que el papa viene porque somos un pueblo que necesita la confirmación en la fe, del mensaje del Santo Padre que nos una, nos regale entusiasmo y esperanza, que nos impulse como Iglesia a la misión", opinó.



"Es una visita pastoral que dejará tarea para el hogar cuando el Papa no esté con nosotros y el desafío será concretar eso que nos vaya diciendo", sostuvo.



Ante esa observación, García Cuerva fue consultado sobre con qué país se encontraría el papa. Allí lanzó sus dardos más fuertes. "Se va a encontrar con una Argentina herida, una Argentina dividida, con esa famosa grieta. Una Argentina donde la descalificación y la intolerancia están a la orden del día", planteó.



"Yo soy más de decir que es una Argentina herida porque duele en las entrañas del pueblo. Duele en un porcentaje muy grande de hermanos que la están pasando mal, de hermanos muy pobres desde hace muchos años”, expresó ante la prensa.



El arzobispo explicó con un ejemplo la crisis sistémica que atraviesa el país. "Mi abuelo me decía: 'Cuando vos crezcas, seguramente Argentina va a salir adelante'. Yo ya crecí y la Argentina sigue en esa situación”, lamentó.



Pero también destacó la resilencia del pueblo argentino ante la adversidad. "(León XIV) se va a encontrar también con argentinos trabajadores, que apuestan por los trabajadores, que siguen luchando y eso se va a manifestar mañana cuando un millón de personas vuelva a apostar por la unidad viajando a Luján", dijo.



El arzobispo sí elogió el trabajo articulado para llevar adelante la visita .