El Gobierno afirma que trae US$27.000 millones en anuncios de inversión

En un balance marcado por los apoyos de grandes compañías del mundo de la energía, minería, el agro y la tecnología, al rumbo oficial y encuentros con buena sintonía entre la plana mayor de funcionarios, gobernadores y empresarios argentinos y extranjeros, el Gobierno afirmó que se anunciaron US$27.000 millones en inversiones en la Argentina Week que se desarrolló en esta ciudad.



La información la divulgó el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki. El diplomático, quien estuvo a cargo del evento de principio a fin, calificó como “transformadora” la semana argentina en París. Que fuera él quien diera primero la cifra pareció un premio de Casa Rosada a la organización del evento que, entre las autoridades, se vivió como un éxito.



Ni el embajador ni el Gobierno divulgaron la totalidad de los anuncios de inversión. Sólo aquellos de mayor relevancia.



“Excelente semana. Cada vez más confianza en el país, en el presidente @JMilei y su rumbo elegido. Casi US$30.000 millones en nuevas inversiones para los próximos años. ¡Felicitaciones y gracias a @IanArgentinoS y equipo (¡súper trabajo!), Cancillería, ministros y equipo económico!“, escribió también en X el ministro de Economía, Luis Caputo.



Se trata de un número que genera optimismo para algunos sectores de la economía —sobre todo minería y energía— a futuro, sobre todo teniendo en cuenta la ralentización del crecimiento económico este año, según los datos oficiales, y que la inversión cayó en el país los últimos cinco trimestres. Todo eso en el marco de mayor volatilidad financiera y la incertidumbre que generan las elecciones del año que viene.



En la semana hubo anuncios de inversión, de pedidos de entrada al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aprobaciones en el marco de ese paraguas y promesas vinculadas a la aceleración de desembolsos de empresas francesas, otras europeas y argentinas, que aprovecharon esta semana en París para dar a conocer sus planes. En ese sentido, fue para muchas firmas nacionales de ciertos sectores pujantes de la actividad en los últimos años una forma de dar un fuerte espaldarazo al oficialismo.



Sielecki atribuyó el resultado a dos factores: “La seriedad macroeconómica y el magnetismo mundial del presidente Javier Milei”, que este viernes, tras reunirse con el Premio Nobel de 2025, Philippe Aghion (“coincidencia del 97,5%”, dijeron), recibió un galardón.



El embajador destacó la presencia de 13 gobernadores y la definió como una delegación “inédita en la historia”.



Llegaron a París Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Macri (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto.



El embajador destacó que en dos días y medio se realizaron 10 eventos “de alto nivel” destinados, según describió, a poner a la Argentina “en el centro”.



Uno de los principales encuentros tuvo lugar en la sede de la OCDE, donde, según el embajador argentino, se reunieron unos 500 CEO europeos.



Sielecki listó sólo algunos de los anuncios. Pese al pedido de los periodistas de la lista completa, esa información nunca se divulgó. Uno de los más significativos fue el de la francesa Total, que presentó proyectos de inversión por US$10.000 millones en Neuquén y Tierra del Fuego.