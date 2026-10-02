Domiciliaria a Callejero Fino porque tenía el arma para defenderse

La Justicia le otorgó al cantante Callejero Fino la prisión domiciliaria bajo monitoreo electrónico y modificó su imputación a portación ilegal de arma de guerra atenuada, en el marco de la causa por la que permanece detenido desde el 30 de agosto.



El beneficio se hará efectivo cuando la medida quede firme y, hasta que se instale el sistema de monitoreo, se previeron controles policiales semanales y en horarios discontinuos.



El músico había sido detenido cuando circulaba por la avenida Benavídez, en Tigre, a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok. El vehículo no tenía las chapas patentes colocadas y contaba con el parabrisas polarizado, lo que motivó su intercepción.



Durante ese procedimiento fue secuestrada una pistola Glock calibre .40 con 12 municiones en el panel de la puerta del conductor. La pericia balística estableció que el arma estaba apta para su uso y que tenía la numeración suprimida.



La Justicia consideró que la pistola se encontraba “dentro de la esfera de custodia” de Callejero Fino. También constató que no estaba registrado como legítimo usuario de armas de fuego.



En este sentido, la defensa había pedido que el hecho fuera considerado como tenencia ilegal de arma, una figura más leve que la portación acusada por el fiscal Cosme Iribarren. Sin embargo, la jueza rechazó ese planteo al entender que el músico circulaba por la vía pública con el arma a su alcance y en condiciones de uso.



La calificación fue atenuada por el contexto de amenazas denunciado por el músico. La magistrada sí aceptó un pedido subsidiario de la defensa y modificó la imputación a portación ilegal de arma de guerra atenuada.