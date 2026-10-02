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Sospechas de corrupción

Investigan la fortuna critpo del ex funcionario Manuel Adorni

El fiscal del caso pidió a la Policía Federal 29 medidas de prueba.

Por El Litoral

Viernes, 02 de octubre de 2026 a las 19:07

El fiscal federal Gerardo Pollicita, que investiga al exjefe de gabinete Manuel Adorni por supuesto enriquecimiento ilícito, pidió a la Policía Federal 29 medidas de prueba para que le diga si es posible establecer que las 8 billeteras virtuales que dice que albergaban 600.000 dólares, la fuente de su fortuna, ya las tenía desde 2014, cuando dijo que empezó a operar con esos activos.

Asimismo, en una prueba realizada ayer en la fiscalía, en el quinto piso de Comodoro Py 2002, con la presencia de la defensa, Pollicita estableció que Adorni tiene las claves secretas para administrar esas direcciones electrónicas que albergaban el dinero.  Sin embargo, la prueba no permite establecer desde cuándo ni quién usó esas billeteras.

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