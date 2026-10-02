Pettovello desplazó a la subsecretaria de Trabajo de la Nación, Claudia Testa

Como parte de una “restructuración administrativa”, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, desplazó a la subsecretaria de Trabajo, Claudia Testa, y designó en su lugar al abogado Mariano Sartoris, un abogado de su confianza que ya se desempeñaba en el área laboral.



“La gente en la que más confía la ministra es la que va a ocupar los cargos”, afirmaron a Infobae fuentes oficiales tras confirmar el alejamiento de la funcionaria, aunque aclararon que la decisión de Pettovello no implica un cuestionamiento a Testa sino que responde a “un proceso de reestructuración de todo el ministerio”.



Testa fue designada subsecretaria de Trabajo a fines de noviembre de 2024 promovida por Julio Cordero, el titular del área, y hasta entonces era directora general de Relaciones Laborales del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, adonde había sido ascendida por el ex secretario de Trabajo porteño Ezequiel Jarvis, aunque no era reconocida como un cuadro técnico del PRO.